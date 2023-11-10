دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعتبر البطاطس المقلية واحدة من الوجبات الشهية والشعبية في جميع أنحاء العالم، وقد اكتسبت شهرة واسعة بفضل طعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها. يُعتبر هذا الطبق المشوق غالبًا ما يكون رفيقًا للأوقات الممتعة مع الأصدقاء أو العائلة، وهو يحمل في طياته لمسة من الدفء والراحة. دعونا نلقي نظرة على أصل هذا الطعام الشهير والعوامل التي تجعله محبوبًا بين مختلف الثقافات. طريقة قلي البطاطس بدون استخدام الزيت قم بغسل البطاطس جيداً وجففها برفق باستخدام ورق المطبخ. قطع البطاطس إلى شرائح رفيعة أو أعواد حسب الرغبة. قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة عالية، مثل 200 درجة مئوية. ضع البطاطس في وعاء ورش عليها البهارات حسب الرغبة وامزجها جيدًا. ضع البطاطس على صينية فرن مغطاة بورق الخبز. ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً واترك البطاطس تشوى لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. اقلب البطاطس من حين لآخر لضمان تحميرها بشكل متساوٍ. طريقة قلي البطاطس على البخار قم بغسل البطاطس جيداً وقشرها إذا كنت تفضل ذلك. يمكنك قطعها إلى أحجام صغيرة أو شرائح حسب الرغبة. قم بوضع ماء في وعاء البخار واتركه يغلي. ضع البطاطس في سلة البخار فوق الماء المغلي. يجب أن تكون البطاطس في طبقة واحدة لضمان طهي متساوٍ. غطي الوعاء بغطاء مناسب للبخار واترك البطاطس تطهى لمدة حوالي 15-20 دقيقة، أو حتى تصبح طرية عند إدخال شوكة أو سكين. بعد أن تنضج البطاطس، انقلها إلى وعاء كبير واتركها تبرد لبضع دقائق. يمكنك الآن قلي البطاطس في مقلاة بزيت ساخن لمدة قصيرة حتى تحصل على القوام المطلوب وتصبح ذهبية اللون. تحتاج إلى تحريك البطاطس أثناء القلي لتحقيق تحمير متساوٍ. بمجرد أن تحصل البطاطس على اللون والقوام المطلوب، انقلها إلى منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد. قدم البطاطس البخار المقلية ساخنة، ويمكنك إضافة الملح والتوابل حسب الذوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تستاهل ملايين… طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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