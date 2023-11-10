«خلي بالك عشان مترجعش تندم »!! …تحذير هام تجنب هذه الاخطاء اثناء سحب الاموال من “ماكينة الصرف الالي”…فلوسك والفيزا مش هيرجعوا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في طرق التعامل المالي للعمال والموظفين، بما في ذلك أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج التكافل والكرامة أصبحت معظم العمليات المالية تتم من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي، حيث وصل عدد البطاقات المصرفية النشطة إلى حوالي 56 مليون بطاقة، ومع ذلك، يواجه العديد من الأفراد تحديات خلال عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف البطاقة وصعوبة سحب الأموال أو استعادة البطاقة من الماكينة لذا، يأتي هذا التنويه لنسلط الضوء على الأخطاء الشائعة ونقدم نصائح حول كيفية تجنبها وكيفية استرجاع البطاقة في حالة السحب.

احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند استخدام ماكينات الصرف الالي

توصي الهيئة المصرفية باتباع إجراءات احترازية هامة أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي يُشدد على عدم إدخال الرقم السري للبطاقة بشكل خاطئ أكثر من مرة، كتدبير وقائي من النظام الآلي للبنك، بهدف حماية استخدام البطاقة من قبل أشخاص غير مخولين كما يُنصح بتجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف، لتجنب أي مشكلات أثناء عملية السحب، وفي إطار الحذر اللازم، يجب ألا تتأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء عملية السحب لتجنب عدم خروجها وفي حالة وجود خلل في الماكينة نتيجة لخطأ في النظام، يُفضل عدم وضع البطاقة في تلك اللحظة والابلاغ عن الحادث للجهات المختصة.

خطوات استرجاع الفيزا عند سحبها بداخل ماكينة الصرف الالي

في حالة فقدان البطاقة أو تعلقها داخل ماكينة الصراف الآلي، يُنصح بالتوجه إلى الفرع الخاص بالبنك الذي تم فيه السحب يستطيع الموظفون في الفرع مساعدتك في استرجاع البطاقة وإعادة إصدارها، أو يُمكنك الاتصال بخدمة العملاء إذا كنت بعيدًا عن الفرع أو كان لديك أي استفسار آخر يسعد فريق خدمة العملاء بتوجيهك وتقديم الدعم اللازم في هذه الحالة يجب الاتصال بالرقم المخصص لخدمة العملاء الذي يكون متاحًا على البطاقة البنكية أو على موقع البنك الرسمي.