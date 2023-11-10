هتقولي ياريتني عرفتها من زمان … ” تنظيف عيون البوتجاز” طريقة سهلة وبسيطة هتوفرلك كتير وتغيرلك شكل المطبخ!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدام البوتاجاز يكون مستمرًا في عمليات طهي الطعام وتحضير المشروبات المتنوعة ولهذا السبب، يتعرض البوتاجاز بشكل مستمر لتراكم الأوساخ، الجراثيم، والدهون، والتي قد تكون صعبة الإزالة نتيجة لعمليات الطهي والتحمير باستخدام الزيوت والمواد الدهنية ويجدر بالذكر أن هذه الأوساخ قد تسبب انسداد فتحات البوتاجاز، مما يؤدي إلى ضعف في اللهب وتأخر في تسوية الطعام وبدلاً من الاعتماد على فني لتنظيفها، يمكنك تنظيف البوتاجاز بنفسك في المنزل باتباع خطوات بسيطة.للقيام بذلك، يمكنك استخدام محلول مناسب لتنظيف الدهون والأوساخ، وتطبيقه على السطوح باستخدام فرشاة أو قطعة قماش يفضل تنظيف الموقد والشبكات بانتظام لضمان أداء جيد وفعالية أفضل ولا تنسى اتباع إرشادات السلامة المتعلقة بالتنظيف واستخدام المواد الكيميائية باستمرارية العناية بالبوتاجاز، يمكنك الحفاظ على أدائه الأمثل وتجنب مشاكل الانسداد والضعف في اللهب.

كيفية تنظيف عيون البوتجاز

إيقاف التشغيل والتبريد: تأكد من إيقاف تشغيل البوتجاز وتركه يبرد تمامًا قبل بدء عملية التنظيف. إزالة الرفوف والأغطية: قم بإزالة الرفوف والأغطية من على عيون البوتجاز لتسهيل عملية التنظيف. استخدام المحلول المنظف: قم بتحضير محلول من الماء الفاتر والصابون اللطيف أو المنظف المخصص لتنظيف الطهاة. يمكنك أيضًا استخدام خل أبيض مخفف بالماء. تنظيف العيون بفرشاة ناعمة: استخدم فرشاة ناعمة أو إسفنجة لتنظيف العيون بلطف تجنب استخدام فرشاة خشنة قد تتسبب في خدش السطح. التركيز على البقع العنيدة: إذا وجدت بقعًا عنيدة أو متراكمة، قد تحتاج إلى ترك المحلول على البقع لبضع دقائق قبل تنظيفها. الشطف والتجفيف: اشطف العيون جيدًا بالماء النظيف للتأكد من إزالة أي بقايا من المحلول أو الصابون ثم جففها بواسطة منشفة نظيفة. إعادة تركيب الرفوف والأغطية: عندما تكون العيون نظيفة وجافة، قم بإعادة تركيب الرفوف والأغطية إلى مكانها.

تنظيف عيون البوتجاز بإستخدام الخل

قمي بتجهيز وعاء مناسب وضعي فيه جميع المكونات، ثم قومي بتحريكها جيداً وزعي هذا الخليط على شعلات البوتاجاز واتركيه لمدة 15 دقيق. بعد ذلك، قومي بإزالة شعلات البوتاجاز وضعيها في وعاء آخر، ثم اغسليها في حوض غسيل الأطباق تأكدي من غسلها بشكل جيد وجففيها باستخدام منشفة قطنية في الخطوة النهائية، قومي بتركيب شعلات البوتاجاز في أماكنها المخصصة. ستلاحظين أن شعلات البوتاجاز أصبحت لامعة ونظيفة يُفضل تنظيف البوتاجاز بعد كل استخدام لتجنب تراكم الأوساخ والدهون لا تنسي أيضاً غسل المفاتيح الملحقة بكل شعلة وإعادة تركيبها في مكانها.