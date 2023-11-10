« صدمة من العيار التقيل »!! …جهاز تحذر منه وزارة الكهرباء فهو يسبب ارتفاع كبير في “فاتورة الكهرباء”…اقفله بسرعة هيخرب بيتك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه العديد من المواطنين تحديات كبيرة فيما يتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء في نهاية كل شهر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف، حيث يكون هناك حاجة ملحة إلى تشغيلها في نفس الوقت وفي هذا السياق، قامت الشركة الكهربائية المصرية بتحذير المواطنين من جهاز محدد قد يكون المتسبب الرئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء.

جهاز يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

أقدمت الشركة القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء المصرية، بنصائح وتحذيرات حيال استخدام الفريزر بشكل كبير، حيث يُعتبر من بين الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكهرباء بمعدلات مرتفعة ولفتت إلى أن الاهتمام يجب أن يتسع ليشمل ليس فقط استخدام الديب فريزر ولكن أيضًا استعمال الفريزر المدمج في الثلاجة وقد قدمت بعض الإرشادات الهامة التي يمكن اتباعها لتجنب الحصول على فواتير كهرباء مرتفعة.

طرق توفير الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء