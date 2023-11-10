«هتلعب بالفلوس لعب بعد كده »!! … تشير الدراسات إلى أن هذه العلامات تظهر بوضوح على وجود “آثار” تحت سطح الأرض…كنز تحت بيتك هيخليك مليونير!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علامات وجود آثار تحت الأرض تمثل مفتاحًا هامًا لفهم التاريخ والثقافة البشرية، حيث تكشف هذه الآثار عن قصص وأحداث مهمة قد تكون قد فقدت عبر الزمن إن دراسة العلامات التي تظهر تحت سطح الأرض تتيح للأثريين والعلماء فرصة فريدة لاستعادة تفاصيل الحضارات القديمة وتطورها في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض العلامات الرئيسية لوجود الآثار تحت الأرض.

البحث عن الاثار في القانون المصري

يُنصح بعدم البحث عن الآثار واستخدام هذه الطرق، حيث يعتبر القانون المصري أن الآثار التي تم اكتشافها في مصر تخضع لملكية الدولة ولا يُسمح بحيازتها أو التجارة بها أو التصرف فيها دون الحصول على إذن من الدولة أو تصريح، تنص المادة رقم 6 من القانون المصري على أن جميع الآثار تُعتبر أموالًا عامة إذا لم تمنح، ويُمنع التصرف فيها أو حيازتها إلا وفقًا للشروط التي يحددها القانون والقرارات التنفيذية، وفي البند رقم 24 من القانون المصري، يُلزم كل من يعثر على آثار متحركة أو أجزاء من الممتلكات العقارية بإخطار أقرب سلطة إدارية في غضون يومين من العثور عليها.

إشارات وجود آثار تحت الأرض