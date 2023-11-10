“فكر وحاول تحل اللغز ده” … بدون ان نكسرها كيف نقوم بإخراج الدجاجة من الزجاجة .. فكر وحاول تجاوب!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعود تلك القصة إلى أحد المدرسين الفذّين، الذين يتمتعون بالحكمة والذكاء، ويتسمون بسرعة البديهة كان هذا المدرس مختصًا في تدريس اللغة العربية، وفي إحدى السنوات، كان يُقدم شرحًا للدرس داخل الفصل الدراسي وكانت رجلي التوجيه من الوزارة حاضرتين لتقييم أدائه كانت لحظة تلك المحاضرة حاسمة، حيث كان يتألق المدرس بشرحه الرائع وتفاعله الفعّال مع الطلاب وفي ختام الدرس، قررت رجلي التوجيه طرح سؤالاً تقييمياً على الطلاب لتجربة إلمامهم بالمادة وفي هذا السياق، قرر المدرس تقديم سؤال ذكي يستند إلى مفهوم اللغة العربية، لكنه فاجأ الجميع بذكائه. سأل المدرس: “ما هو الجمع من كلمة ‘قلم’؟”، وعلى الفور رفع أحد الطلاب يده وأجاب بكل ثقة: “أستاذ، الجمع من كلمة ‘قلم’ هو ‘أقلام في هذه اللحظة، أبدع المدرس بابتسامة عبقرية وقال: “صحيح، ولكن في هذه اللحظة تمامًا، أنا لا أريد ‘أقلام’، أريد ‘أفكاراً’، فكيف يمكنكم توجيه أفكاركم لتحقيق الإبداع؟“.

ماذا حدث بين المدرس والطلاب

كان ذلك الدرس قبل الاختبارات النهائية بعدة أسابيع، وخلال شرح المدرس للدرس، قرر طالب معين مقاطعة الدرس بتعليقه بين الحين والآخر قائلاً: “يا أستاذ، اللغة العربية صعبة جداً” ولكن لم يتوقف الأمر هنا، حيث قرر الطالب أن يؤدي دور “المعارضة” في الفصل، وسرعان ما انضم إليه زملاؤه، حتى تحول الفصل إلى حلبة صراع بين الكلام والصراخ.

بدأ الضجيج يتصاعد بين الطلاب، وكأنهم أصبحوا جماعة معارضة في حالة حماس شديد. وفي هذا السياق، قرر المعلم أن يترك المناقشة تستمر لبعض الوقت، حتى يتسنى للطلاب التعبير عن آرائهم. وبعد لحظات، أعلن المعلم بجدية: “جيد، لا درس اليوم، سنلعب بدلاً من ذلك” وعلى الفور، انتابت فرحة الطلاب، في حين انتقد الموجهان هذا القرار بشكل حاد.

ما هو لغز اليوم

كيفية استخراج الدجاجة من الزجاجة دون أن تتسبب في أي خسائر لقد كان هذا الدرس تحفيزيًا وفكاهيًا في آن واحد، حيث استخدم المعلم مهارات التفكير الإبداعي لتحفيز فهم الطلاب بوساطة اللغز البسيط، أوهم المعلم الطلاب بتحدي مستحيل وجعلهم يشعرون باليأس، ثم قام بفك اللغز بطريقة مفاجئة.

رغم أن الضحك اندلع في الفصل من جميع الاتجاهات، إلا أن المعلم استخدم هذه اللحظة كفرصة لتوجيه رسالة أعمق عندما قال الطالب بسخرية أن من وضع الدجاجة في الزجاجة يمكنه أن يخرجها، استغل المعلم هذا القول لتوجيه رسالة هامة أشار إلى أن الفهم الخاطئ للغة العربية قد تكون نتيجة للتفكير السلبي، وأشاد بتحسن الطلاب عندما بدأوا في تحسين اعتقاداتهم حول اللغة.

تنتقل الحكاية إلى استعداد الطلاب لتحقيق طموحاتهم، وتشدد المعلم على أهمية تحويل الفهم السلبي للغة العربية وتجاوز العقبات ينقل المعلم فكرة أن التحديات قد تكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، ويشجع الطلاب على الاعتماد على الله والإيمان بالقدرات الشخصية لتحقيق أحلامهم.