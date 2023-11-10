«صدمة كبيرة ».. فتيات السعودية يحبون الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية .. لن تصدق من هي هذه الدولة !!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد شاهد المجتمع السعودي مجموعة من التغيرات الملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية في الجزء المتعلق بزواج النساء السعوديات فنجد أنه فيما مضى كان مقتصر زواج النساء في السعودية على الرجال السعوديين فقط، بينما الآن أصبح متاح لأي امرأة سعودية أن تقوم بالزواج من رجل أجنبي من جنسيات مختلفة بعيدا عن التقليد السائد الذي كان مستمر للأعوام ومن الملفت للانتباه ان معظم النساء السعوديات يفضلن الزواج من رجال مصريين، ويعتبروهم من أفضل الجنسيات المناسبة في الزواج العديد من التفاصيل الهامة في هذا الموضوع.

الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية

بالرجوع إلى الدراسات التي تمت حول هذا الأمر نجد أن الظاهرة المنتشرة في المجتمع السعودي والتي تختص بزواج المرأة السعودية من رجل الأجنبي سواء كان هذا الرجل يحمل الجنسية المصرية أو جنسية أخرى فيعود هذا إلى أن النساء في السعوديه يجدون بأن الرجال الأجانب هؤلاء يعاملوهم بلطف واهتمام بينما رجل السعودي يكون أكثر صرامة، وعادة ما تكون طبيعة النساء تميل إلى الاهتمام والدعم من قبل شريك الحياة لهذا تفضل الزواج من رجل لا يحمل الجنسيه السعوديه.

على جانب آخر يتضح لنا دور النساء البارز في المجتمع السعودي لأن المرأة الآن أصبحت قادرة على اختيار شريك حياتها بنفسها وتوجيه مسار حياتها الزوجيه، ومن المتطلبات اللازمة لزواج المرأة السعودية من رجل سعودي هو وجود استقرار اجتماعي من حياة المادية كما أن هذا الرجل لابد أن يوفر لها الرعايه الأسرية لابد ان يكون وضعه المالي والمهني يتحمل نفقات الزواج من امرأة سعودية.