جوزك هيتجنن عليكي … بإستخدام ” زيت الزيتون والموز” في هذه المنطقة هتنبهري بالنتيجة .. هتصغري 20 سنة في ثواني!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتين الجمال اليومي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على بشرتهم ناعمة وصحية من بين المكونات الطبيعية الفعّالة في تحقيق هذا الهدف تأتي زيت الزيتون والموز، اللذان يحملان في طياتهما فوائد كبيرة للبشرة يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للأكسدة وفيتامين E، مما يجعله مثاليًا لترطيب وتغذية البشرة إليك بعض الفوائد التي يقدمها زيت الزيتون للبشرة الموز هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة البشرة .

فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة

الترطيب: يساعد زيت الزيتون في ترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها ناعمة ومشرقة. مكافحة الشيخوخة: يحارب فيتامين E في زيت الزيتون علامات الشيخوخة ويساعد في تقليل ظهور التجاعيد. التهدئة: يمتلك زيت الزيتون خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة البشرة الحساسة والتقليل من الاحمرار. تفتيح البشرة: يحتوي الموز على مواد فعّالة تساعد في تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة. الترطيب: يحتوي الموز على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها. مكافحة حب الشباب: يحتوي الموز على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يجعله فعّالًا في مكافحة حب الشباب والبثور.

ما هي وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة

قم بسحق الموز في وعاء حتى تحصل على عجينة ناعمة. أضف زيت الزيتون إلى العجينة وامزجهما جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس. ضع الخليط على وجه نظيف ورقيق واتركه لمدة 15-20 دقيقة. اشطف وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج ستلاحظين تحسناً في ملمس ومظهر بشرتك بعد استخدام هذه الوصفة بانتظام.

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