مصيبة خطيرة تفعلها جميع الأمهات .. احذروا سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة يدمر الكبد ويسبب الوفاة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مصيبة خطيرة تفعلها جميع الأمهات .. احذروا سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة ادمر الكبد وتسبب الوفاة!!، هل سألت يوماً نفسك في أن تناول البيض قد يكون سبب موتك ونهاية حياتك بدل من إفادتك نتيجة طبخه بشكل خاطئ، وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها البيض خاصة البروتين إلا أنه قد يتحول إلى سم يتسبب في ضررك بدل نفعك، لذلك من المهم معرفة الطريقة الصحيحة لطبخ البيض لتجنب أضراره والتمتع بمنافعه التي لا حصر لها.

احذروا سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة ادمر الكبد وتسبب الوفاة!!

يُعد البيض من الوجبات الغنية بالبروتين والكالسيوم، ويتم الاعتماد عليه خاصة في فطور الصباح، كما أنه الرفيق المناسب عند القيام بالحميات الغذائية الصحية، ويُمكن طبخ البيض بأكثر من طريقة أشهرها القلي في الزيت أو الزبدة أو السلق.

عند سلق البيض يقوم العديد من الأشخاص بأخطاء كبيرة، حيث يتم وضع البيض ليغلي لمدة قصيرة فقط من الوقت، إلا أن الأصح هو ترك الماء يغلي ثم وضع البيض فيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى التأكد من نضج البيض بشكل تام، ذلك نتيجة وجود مادة الكبريت في صفار البيض تضر بالجهاز الهضمي وخاصة الكبد في حال تناول البيض غير الناضج.

الطريقة الصحيحة لطبخ البيض المسلوق

تكون الطريقة الصحيحة لطبخ البيض المسلوق كالتالي: