دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معجزة الفازلين الجبارة للمتزوجين.. فوائد غير متوقعة وجبارة ستجعلك تضعيه تحت سريرك وتستخدميه كل ليلة في غرفة النوم النتائج سحرية ومذهلة.. هيغير حياتك للأبد !!، الفازلين من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة وله العديد من الاستخدامات الكثيرة ، سواء العلاجية أو التجميلية، والفازلين من أهم المواد الطبيعية التي تحرص النساء على إستخدامها لحماية البشرة من العوامل الخارجية، وفوائد الفازلين للنساء في غرفة النوم أنتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه إمرأة مسنة وهي تستعرض يداها الجميلتان وأظافرها القوية، وأوضحت المرأة أن سر جمال يداها رغم تقدمها في العمر، هو حرصها على استخدام الفازلين بعد القيام بأعمال البيت. فوائد الفازلين للنساء في غرفة النوم الحفاظ على رطوبة الوجه واليدين حيث يقوم الفازلين بتثبيت أي رطوبة في الوجه دون إضافة أي مكونات أخرى قد تسبب تهيج البشرة. يمكن استخدام الفازلين في إزالة مكياج الوجه والعين بأمان، حيث أنه لا يشكل خطورة على البشرة أو على المنطقة المحيطة بالعين. حماية الشفاه من الجفاف والتشقق من عوامل البيئة مثل:- الرياح، وأشعة الشمس الحارقة. يساهم الفازلين بمعالجة المشاكل التي تواجه النساء منها الهالات السوداء وأيضاً الإنتفاخات أسفل العين. وصفة الفازلين واللبن لمعالجة حروق الشمس اخلطي كمية معتدلة من الفازلين مع ملعقة من اللبن. اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً لإزالة الشوائب من البشرة. ضعي مزيج الفازلين واللبن على الوجه لمدة ساعة ثم قومي بغسله. يمكن ترك المزيج على الوجه إلى الصباح وتكرار العملية لمدة أسبوع للحصول على فوائد مذهلة.

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