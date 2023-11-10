الجميع فى حاله ذهول منها ... واتساب يعلن رسميًّا عن ميزة جديدة غير متوقعة للجميع تعرف الان على طريقة الوصول إليها واستخدامها ... تابع التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد تطبيق واتساب من التطبيقات المهمة التي يستخدمها الكثير من مستخدمي الإنترنت، وذلك لما يتميز به من إمكانية الدردشة مع أي شخص يوجد في جهة الاتصال، وأيضًا يقوم باستخدام الواتساب، ورؤية الحالة الخاصة بكل شخص سواء تلك الحالة عبارة عن صور أو مقتطفات، كما يُتيح التطبيق الاتصال بأي شخص من خلال الضغط على الاتصال على أي جهة اتصال مستخدمة للواتس اب، ولكن هذا كله في الإصدارات القديمة، والمفاجأة التي يقدمها واتساب ميزة جديدة تخدم كل مستخدمي الواتساب من خلال حفظ الرسائل المهمة والتي تتميز بالخصوصية والدردشة مع نفسك من خلال الميزة الجديدة وهي Message Yourself، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال ذلك المقال.
مميزات تطبيق واتساب الجديد
يتمتع تطبيق واتساب بالتطوير المستمر والتحديثات التي لا تنتهي مما يُزيد من مستخدميه ومن أبرز مميزاته:
- التحديثات المستمرة في جودة الصوت.
- إتاحة الدردشة على تطبيق الواتساب لمستخدمي الويندوز.
- ظهور علامة التبويب الخاصة بالمكالمات.
طريقة استخدام ميزة واتساب الجديدة Message Yourself
يمكن الوصول إلى تلك الميزة واستخدامها بكل سهولة من خلال اتباع تلك الخطوات:
- يقوم المستخدم بفَتح تطبيق الواتساب.
- بعد ذلك يختار تبويب الدردشة.
- في الأسفل سيجد علامة على شكل رسالة.
- ثم يقوم بالضغط عليها.
- بعد ذلك ستظهر له قائمة بالأسماء المستخدمة الواتساب والموجودة في جهات الاتصال.
- الميزة الجديدة هو ظهور دردشة خاصة بصاحب التطبيق وعند الضغط عليها ستظهر له دردشة خاصة به.
- يستطيع من خلالها التحدث مع نفسه في منتهى الخصوصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجميع فى حاله ذهول منها … واتساب يعلن رسميًّا عن ميزة جديدة غير متوقعة للجميع تعرف الان على طريقة الوصول إليها واستخدامها … تابع التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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