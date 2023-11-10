حاجة كدة برة الصندوق وعمرها ماخطرت على بال حد..تعالي اقولك علي سر “عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز ” هتنبهري ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشار ظاهرة النمل عادة ما تتكرر في فصل الصيف ونجد أن النمل من الحشرات المزعجة بالنسبة لجميع الأفراد نظرا لأنه يتخلل الطعام وأي شيء يتواجد بداخله النمل يعتبر فاسد ولكن لماذا لا يتواجد النمل في محلات المخابز والحلويات على الرغم من أنها مليئة بالسكريات، بالطبع هناك سر وراء ذلك لأن تلك الأماكن لا تستخدم المبيدات الحشرية لأنها تبيع منتجات غذائية إذن ما هو السر الذي يكمن في عدم تواجد النمل في تلك الأماكن هذا ما سوف نتحدث عنه وسوف يساعدكم هذا السر في التخلص من النمل بكل سهوله بدون الحاجه إلى استخدام مواد كيميائية

سر عدم وجود نمل في محلات الحلويات وطريقة التخلص من النمل نهائيا

قد كان شغل سيدة المنزل كثيرا في أعمال التنظيف ظنا منها بأن عدم نظافة البيت هي السبب وراء انتشار ظاهرة النمل وهذا الأمر غير صحيح لأن النمل قد يكون متواجد في بيت نظيف، ولكن السر وراء عدم وجود النمل في محلات الحلويات هو استخدام السمسم حيث أن السمسم يعتبر بمثابة العصا السحرية التي تجعل النمل غير موجود في المنزل، وذلك لأن سمسم والنمل لا يجتمعان في مكان واحد لذلك القيام بنشر السمسم في أماكن تجمعات النمل سوف يقضي عليه تماما ويجعله يفر هاربا من هذا المكان.

سر عظمة السمسم للقضاء علي النمل نهائيا

وهنا نذكر لكم السر وراء القضاء على النمل بواسطة السمسم فنجد ان السمسم ينتج عنه روائح نفاذه تؤثر على حاسة الشم لدى النمل تلك الحاسة يستخدمها النمل في الحصول على الطعام لذلك يهرب من أماكن السمسم