كارثة كبيره فى البيوت .. انتبه فورًا قبل فوات الأوان .. هذه العلامات تنبه بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثعابين يمكن أن تكون خطيرة على البشر في بعض الحالات، وهناك بعض الأنواع التي تكون سامة وتستخدم سمها للدفاع والصيد، أما عن تأثير سم الثعبان يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، الثعابين قد تهاجم البشر عندما تشعر بالتهديد أو عندما تكون في وضع الدفاع ويمكن أن تكون اللدغة مؤلمة وتسبب التورم والاحمرار، لذلك لابد من التخلص منها فور وجود علامات تواجدها في المنزل.

علامات تواجد الثعبان في المنزل

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود ثعبان في المنزل. إليك بعض العلامات المحتملة:

بصمة الثعبان: يمكن أن يترك الثعبان بصمته على الأسطح التي يمر عليها، وهي عادة عبارة عن خطوط متقاطعة.

تواجد جلود الشرنقة: قد تجد جلود الثعابين المسلوخة خلال فصل التساقط، حيث يقوم الثعبان بتسليم جلده القديم وإنتاج جلد جديد.

وجود عروض مناسبة للثعابين: تشمل ذلك وجود حفرة صغيرة أو قناة تحت الأشجار أو الأشجار المتسلقة أو التجاويف الأخرى في الحديقة.

تواجد الفئران أو القوارض الأخرى: إذا كان هناك وجود مستمر للفئران أو القوارض في المنزل، فقد يكون هذا دليلاً على وجود ثعابين تصطادها.

رؤية الثعبان بنفسك: إذا شاهدت الثعبان بنفسك داخل المنزل، فهذا هو دليل قاطع.

طرق التخلص من الثعبان نهائيًا

بخصوص طرق التخلص من الثعابين، من الأفضل أن تتصل بخبير متخصص في القضاء على الثعابين لضمان السلامة. قد يقومون بتنفيذ إجراءات مثل ترك أو تشجيع الثعابين على الخروج من المنزل ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع دخولها مرة أخرى ، مثل إصلاح الشقوق والفتحات في الجدران والأرضيات.