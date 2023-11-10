خلو بالكو من عيالكو … ام شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة مخفية في غرفة نومها.. بعد ما سمعت صوت شاب يتحدث معها .. الصدمه من الحقيقه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من أنه ليس من الشائع وضع كاميرا في غرف أطفال الأبوين حفاظًا على خصوصيتهم وراحتهم، إلا أن هذه الحالة كانت استثناءًا. فالأم الأمريكية البالغة من العمر 8 أعوام تعاني من مرض نادر يتسبب في تشنجات في جسدها خلال فترات مختلفة من اليوم. وبالتالي، تساعدها وضع الكاميرا في مراقبة صحتها ومعرفة كيفية تعاملها مع تلك التشنجات أثناء غياب الأم في المنزل، وخاصة عندما يكون الأطفال في عمر صغير.

سبب وضع كاميرا في غرفة الأطفال

تعاني العديد من الأهالي من مشكلة ترك أطفالهم وحيدين في المنزل لفترات طويلة خلال اليوم بسبب اضطرارها للذهاب إلى العمل. ومع عدم وجود الوالدين، يصعب على الآباء معرفة ما يفعله أطفالهم خلال هذه الفترة. لذا، قررت إحدى الأمهات الحلول عن طريق تركيب كاميرا مراقبة في المنزل لحماية الأطفال من السرقة وفي نفس الوقت مراقبة سلوكهم خلال غيابها.

نتيجة وضع الام كاميرا في غرفة أبنائها

بعد تثبيت الكاميرا في غرفة الأطفال، لاحظت الأم بعض الأمور الغريبة. فبدأت ابنتها الصغيرة، التي تبلغ من العمر 4 أعوام، تشتكي من سماع أصوات غريبة تأتي من غرف أخرى في المنزل. توجهت الأم إلى الشركة المصنعة لمعرفة سبب هذه الأصوات، وتم الكشف عن اختراق الكاميرا من قبل مجهولين بعد مشاهدة الفيديو الذي تم تسجيله بواسطة الشركة.