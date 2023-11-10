“خبر بمليون جنيه” .. دور عليها في بيتك بسرعة !! .. اكتشاف سر خطير في معلقة السنبلة يرفع ثمنها لـ 150 ألف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعدما تم تداول العديد من الأخبار المؤكدة حول بيع ملعقة السنبلة بمبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمعلومات التي تم تبادلها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع المعروفة مثل موقع Olx، الذي يُشتَهر بإجراءات البيع والشراء عبر الإنترنت. تم عرض هذه الملعقة على الموقع بهذا المبلغ الكبير، ولذلك أصبح الجميع يبحثون عنها داخل منازلهم للاستفادة من هذا الصفقة الناجحة، والاستفادة من المقتنيات الموجودة في المنزل.

معلومات متداولة حول ملعقة السنبلة

هل سبق لك أن لاحظت رسمة السنبلة على ملعقة الطعام التي تستخدمها؟ قد يكون لديك معرفة بهذه الملعقة الفضية، حيث انتشرت في البيوت المصرية والمطابخ والمطاعم في فترة من الزمن يبحث العديد من الأشخاص عنها اليوم، ووفقًا لبعض المواقع الإلكترونية، يمكن أن تصل قيمتها إلى 150 ألف جنيه مصري، بعض الأشخاص يهتمون بجمع مثل هذه القطع الأثرية لأغراض تاريخية .

وصف ملعقة السنبلة

تُعَدُّ هذه الملعقة فريدة للغاية، حيث تصل قيمتها إلى 150 ألف جنيه، وأحد أبرز مميزاتها هو أنها صُنِعَتْ في عام 1970 في إنجلترا، مما يجعلها تُعَدُّ قطعةً أثريةً نادرة، وتتميز هذه الملعقة بتصميمها الفريد والرائع إذ صُنِعَتْ من الألومنيوم النقي وتتميز بلونها الفضي الجميل ورسمةٍ واضحةٍ ومميزة للسنبلة انتشرت هذه الملعقة في العديد من الدول العربية خلال تلك الفترة الزمنية، وهو ما جعلها مطلوبةً بشكل كبير وبهذا المبلغ الباهظ.