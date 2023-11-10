دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كانت الأم تواجه أيضًا مشكلة في ترك أطفالها وحدهم في المنزل لفترات طويلة أثناء العمل، ولذا فقد قررت تركيب كاميرا مراقبة لضمان سلامتهم ومراقبة سلوكهم أثناء غيابه، على الرغم من أنه ليس شائعًا وضع كاميرا في غرف أطفال الأبوين حفاظًا على خصوصيتهم وراحتهم، إلا أن هذه الحالة كانت استثناءًا كانت الأم تواجه أيضًا مشكلة في ترك أطفالها وحدهم في المنزل لفترات طويلة أثناء العمل، ولذا فقد قررت تركيب كاميرا مراقبة لضمان سلامتهم ومراقبة سلوكهم أثناء غيابها.
سبب انزعاج الأطفال في المنزل
بعد تركيب الكاميرا في غرفة الأطفال، لاحظت الأم بعض الأمور الغريبة. فبدأت ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 4 أعوام تشتكي من سماع أصوات غريبة تأتي من غرف أخرى في المنزل، لذلك قامت الأم بالاتصال بالشركة المصنعة لمعرفة سبب هذه الأصوات، وتبين أن الكاميرا تعرضت للاختراق من قبل أشخاص غير معروفين بعد مشاهدة الفيديو الذي تم تسجيله من قبل الشركة.
طرق مختلفة لحماية الأبناء الصغار
هناك العديد من الطرق المختلفة لحماية الأبناء الصغار، ومن بينها:
- المراقبة والتواصل المستمر: كونوا على اطلاع دائم بنشاطات أطفالكم، وتحدثوا معهم بانتظام لمعرفة ما يجري في حياتهم ومعرفة أي تغييرات ملحوظة.
- تعليم السلامة الشخصية: قوموا بتعليم أطفالكم أساسيات السلامة الشخصية، مثل عدم فتح الأبواب للأشخاص الغرباء وعدم مشاركة المعلومات الشخصية للغرباء.
- تعليم قواعد الإنترنت الآمنة: قوموا بتعليم أطفالكم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وعدم مشارك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلو بالكو من عيالكو … ام شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة مخفية في غرفة نومها.. بعد ما سمعت صوت شاب يتحدث معها .. الصدمه من الحقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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