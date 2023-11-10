للمتزوجون فقط هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن منتجات ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد والترهلات التي تظهر نتيجة تقدم السن أو عوامل أخرى تؤثر على البشرة، ومن بين تلك الوصفات الطبيعية هناك وصفة تستخدم الموز وزيت الزيتون لتحقيق أفضل النتائج في إعادة النضارة والنعومة للبشرة وإعطائها مزيدًا من الشباب، ويمكن الاعتماد على هذه الوصفة التي تعد أكثر فعالية واقتصادية بالمقارنة مع استخدام منتجات تجميلية ذات أسعار مرتفعة وقد تكون غير فعالة قد يسبب استخدامها ضررًا للبشرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات الطبية الخاصة بالعناية بالبشرة تكون عادة مكلفة جدًا، ومن ثم فإن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة.

مكونات الوصفة

تشمل مكونات هذه الوصفة ملعقة كبيرة من اللبن وموز مهروس وخل التفاح بناءً على الحجم المرغوب للخليط، ويتم تجهيز الخليط بعناية ويلزم متابعة الخطوات بعناية أيضًا للحصول على النتيجة المثالية.

خطوات تحضير الوصفة

تحضير الوصفة يتضمن هذه الخطوات: