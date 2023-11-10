“خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الطماطم ليست كغيرها من أنواع الخضروات الموجودة في الأسواق ويرجع هذا لعدة أسباب من بينها أن هذا النوع من الخضروات بالتحديد يكون العنصر الأساسي في طهي جميع أنواع الخضروات سواء كانت بقوليات أو خضراء مثل الفاصوليا والبازلاء، كما أن الطماطم تدخل أيضا في عمل العصائر والسلطات والطماطم من الخضروات التي لها قيمه غذائيه عاليه لهذا نجد أن محبيها كثيرون ومؤخرا قد قامت وزارة الزراعة ، بالتحذير من نوع غير جيد من بذور الطماطم منتشر في الأسواق ينتج عنه طماطم غير ناضجة تؤثر على الإنسان بشكل سلبي وقد تؤدي إلى الوفاة تابعوا معنا بالتفاصيل.

تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم

وزارة الزراعة حذرت من بذور تقاوي مغشوشة موجودة في الأسواق تم استيرادها من قبل أحد الشركات وتزوير الملصق الموجود عليها بملصق يحمل 025، ولكن ماذا ينتج عن تلك البذور نجد انه عندما يقوم المزارعين باستخدامها في زراعة الطماطم جميع الثمار التي تنتج عند الحصاد هي ثمار طماطم غير ناضجة، وتلك الطماطم بالتحديد لا يمكن شرائها واستخدامها من قبل سيدة المنزل وعليه تم فرض العديد من الغرامات وعمل حملات تفتيشية على المزارعين والبساتين للتأكد، من خلوها من هذا النوع من بذور التقاوي

ما هي أضرار الطماطم الغير ناضجة

وأما لو تحدثنا عن أضرار الطماطم الغير ناضجة فهي عديدة ويسهل التعرف عليها من لونها فهي دائما ما تكون باللون الأخضر هذا اللون هو مادة السولانين الضارة تلك المادة قال جميع الأطباء أنها مادة سامة، تتفاعل مع جدار المعدة وتجعل الإنسان يشعر بالألم متكرره فيها وتكون قاتلة في بعض الأحيان إذا زادت نسبة تراكمه في الدم.