هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من تطور التكنولوجيا، لا يزال للتلفزيون قيمة تاريخية كبيرة في حياة الناس، وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يتخلصون منه، هناك فرص للاستفادة من المواد والمكونات النادرة داخل التلفزيون القديم لصنع منتجات ذات قيمة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المواد الأخرى الموجودة في التلفزيون مثل الأسلاك والمكونات الإلكترونية في مشاريع جديدة، ويكون استخدام التلفزيون القديم يمكن أن يكون تجربة ممتعة ومجزية، ومع ذلك يجب أن نحرص دائمًا على الالتزام بالسلامة والحذر أثناء تفكيك الأجزاء واستخدامها في مشاريعنا الجديدة.

أهمية التلفزيون القديم

بالنسبة لاستخدامات أجزاء التلفزيون القديمة، يمكن استخدامها في :

صنع أسلاك توصيل جديدة أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن استخدام الغطاء الخارجي للتلفزيون القديم في صنع قواعد أو جدران للأثاث المنزلي، وهذا سيخلق قطع فريدة ومميزة في المنزل.

قد تحتاج أيضًا إلى قطع الغيار في المستقبل لتصليح أجهزة أخرى أو يمكنك بيعها كمواد قابلة للتدوير.

خطوات الاستفادة من أجزاء التلفزيون القديمة

بالنسبة لإعادة تدوير أجزاء التلفزيون القديمة، يتم كالتالي: