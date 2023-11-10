دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند استخدام الفازلين مع الفلفل الحار، يمكن أن تساعدك وصفة فعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، هذه الوصفة تعتبر واحدة من أهم الوصفات لتحقيق تفتيح البشرة بشكل ملحوظ منذ الاستخدام الأول، عند استخدام هذه الوصفة بانتظام على مدى عدة أسابيع، ستلاحظ تغيرًا واضحًا في لون بشرتك حيث تصبح أكثر إشراقًا مثل بشرة الفنانة سما المصري، ومع ذلك يجب أن تتخذ الحذر الشديد لتجنب أي تهيج للبشرة عند استخدام هذه الوصفة.
خطوات الوصفة
طريقة تحضير الوصفة بسيطة في المنزل، كالتالي:
- قم بتجهيز المكونات التالية: ملعقة صغيرة من فلفل الشطة الحار، وملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وعصير ليمونة.
- في وعاء، قم بمزج جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- قم بغسل وجهك بعمق وتجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.
- ضع الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة.
- ثم اغسل وجهك بالماء واستخدم غسولًا مناسبًا.
إجراءات لازمة عند استخدام الوصفة
توجد بعض الإجراءات المهمة التي يجب اتباعها عند استخدام هذه الوصفة، وهي:
- تأكد من إجراء اختبار صغير على جزء صغير من الجلد للتحقق من وجود أي تحسس من الفلفل الحار.
- إذا لاحظت أي تهيج أو احمرار للبشرة، قم بغسلها فورًا ولا تترك الوصفة على وجهك.
- بعد استخدام الوصفة، يمكنك وضع مرطب مناسب على البشرة لتجنب الجفاف أو التهيج.
- عند الالتزام بهذه النصائح، ستتمكن من الاستمتاع بفوائد هذه الوصفة لتفتيح البشرة دون أي مشاكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقى احلى من سما المصري وجوزك هيموت عليكي .. هاتى قرن فلفل ومعلقة من الفازلين هنعمل حاجة هتندمى لو مجربتهاش .. وصفة من ذهب!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.