هتبقى احلى من سما المصري وجوزك هيموت عليكي .. هاتى قرن فلفل ومعلقة من الفازلين هنعمل حاجة هتندمى لو مجربتهاش .. وصفة من ذهب!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند استخدام الفازلين مع الفلفل الحار، يمكن أن تساعدك وصفة فعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، هذه الوصفة تعتبر واحدة من أهم الوصفات لتحقيق تفتيح البشرة بشكل ملحوظ منذ الاستخدام الأول، عند استخدام هذه الوصفة بانتظام على مدى عدة أسابيع، ستلاحظ تغيرًا واضحًا في لون بشرتك حيث تصبح أكثر إشراقًا مثل بشرة الفنانة سما المصري، ومع ذلك يجب أن تتخذ الحذر الشديد لتجنب أي تهيج للبشرة عند استخدام هذه الوصفة.

خطوات الوصفة

طريقة تحضير الوصفة بسيطة في المنزل، كالتالي:

قم بتجهيز المكونات التالية: ملعقة صغيرة من فلفل الشطة الحار، وملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وعصير ليمونة.

في وعاء، قم بمزج جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قم بغسل وجهك بعمق وتجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

ضع الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم اغسل وجهك بالماء واستخدم غسولًا مناسبًا.

إجراءات لازمة عند استخدام الوصفة

توجد بعض الإجراءات المهمة التي يجب اتباعها عند استخدام هذه الوصفة، وهي: