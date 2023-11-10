“هتبقى مليونير وتسحب فلوس ببلاش” .. في أقل من ٥٠ ثانية طريقة يحب المال من ماكينة ATM بدون استخدام كارت الفيزا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توفير خدمة سحب النقود بدون استخدام بطاقة فيزا هي واحدة من الخدمات التي تُقدمها ماكينات الصراف الآلي بشكل متكرر، لكن من المهم على الأشخاص أن يكونوا حذرين و يتخذوا الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء عملية السحب. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الأشخاص بقراءة تعليمات خدمة فودافون كاش بعناية قبل القيام بأي عملية مالية، حيث قد تحتوي هذه التعليمات على معلومات هامة حول كيفية استخدام الخدمة بشكل آمن وفعال، وتوفير النصائح للتعامل مع أي مشاكل محتملة.

خدمة السحب بدون فيزا من خلال خدمة فودافون كاش

عند سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي باستخدام خدمة فودافون كاش، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اتصل برقم *9# من هاتفك المحمول.

ابحث عن خيار “السحب من ماكينة الصراف الآلي” واضغط عليه.

قم بكتابة المبلغ الذي ترغب في سحبه من حسابك.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك في فودافون كاش، تأكد من إدخاله بشكل صحيح.

أدخل الرمز المرسل إليك في ماكينة الصراف الآلي.

ستتمكن من سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فيزا.

طريقة تأمين رقم الفيزا

بالنسبة لتأمين عمليات سحب النقود، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل: