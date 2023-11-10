” خلي بالك هترجعي تندمي ” .. خبير عالمي يحذر من السخان الكهربائي في فصل الشتاء لهذا السبب .. خطأ شائع الكل بيقع فيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يقع الكثير من الأشخاص في بعض الأخطاء الشائعة، وذلك بشأن السخان الكهربائي، وذلك بالتزامن مع حلول فصل الشتاء الذي يكثر به استخدام السخان بشكلٍ كبير، وقد حذر الخبراء في مجال الأجهزة الكهربائية من تلك الاخطاء الشائعة بشكل كبير، وسوف نستعرض أبرز ما نستعرضه في هذا الصدد.

تحذير بشأن السخان الكهربائي

وقد اشار اللواء ممدوح عبد القادر، القائد العام السابق للحماية المدنية، إلى أهمية شراء سخان جديد من أماكن معروفة ومعتمدة، كما أكد على انه من الضروري أن يكون مناسبًا، ومن مزاياه أن تفاصيل الجهاز تتناسب مع المواصفات، ويمكن شراء الحجم الذي يناسب احتياجات الأسرة، وقد أكد على أنه بالنسبة للسخانات الكهربائية من الضروري التأكد من أن الاتصالات الكهربائية صحيحة ومنفذة بواسطة فنيين محترفين، أما بالنسبة للسخانات الغازية، فمن الضروري أن يكون هناك تواصل مع شركة الغاز للحصول على اتصال صحيح.

الأخطاء الشائعة في استخدام السخان الكهربائي

وقد اشار الكثير من الخبراء على أنه في المقابل للسخان الجديد، فمن المقرر ان تنشأ مشاكل بسبب عدم القيام بالصيانة الدورية ومتابعة العطل المرتبطة بالسخان، وفي هذا الصدد فقد أشار اللواء ممدوح عبد القادر إلى أهمية التعرف على علامات تشير إلى عيوب في السخان الكهربائي، وحذر من تجاهل الإصلاحات التي يقوم بها فنيون محترفون، مثل عدم فصل السخان بشكل كامل، حيث يظل المصباح مشتعلاً دائمًا، مما يشير إلى خلل في “الترموستات”، والذي قد يؤدي إلى الانفجار.