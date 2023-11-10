“مش هتحتاجي تركبي ظوافر”.. وصفة تطويل الأظافر في يومين فقط وتقويتها كمان عشان متكسرش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الأظافر بالنسبة للمرأة من علامات الجمال فهي تعكس مدى اهتمامها وعنايتها بنفسها وكذلك تدل على أنها تهتم بمظهرها خارجي، ولكن نجد أن جميع النساء قد يعانون من مشكله تقصر الاظافر بشكل مستمر وتقصفها وهذا يجعلها تبدو ضعيفة غير جذاب، وما يؤدي إلى تكسر الأظافر هو نقص العناصر الغذائية التي تساهم في تقويتها ومن بينها الحديد والكالسيوم وقد يكون نتيجة للإصابة ببعض الامراض مثل الصدفية أو استخدام مواد كيميائية قاسية على الأظافر مثل طلاء الأظافر، ولحسن الحظ هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن ان تعمل على تقوية الأظافر وتطويلها وفي هذا الموضوع نذكر لكم وصفة طبيعية مجربة لتطويل الأظافر.

وصفة تطويل الأظافر

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى في هذه الوصفة نحضر وعاء صغير ونضع فيه كل تلك المكونات معا ونقوم بتقليبها حتى تتجانس تماما بعدها نقوم بوضع هذا الخليط على الاظافر ويترك لمدة ساعة على الأقل ، ومن ثم يتم غسل الأظافر بالماء الفاتر والصابون مع مراعاة أن يتم تكرار هذه الوصفة مره كل اسبوعين لمدة شهر للحصول على افضل النتائج.

وأما بالنسبة لفوائد تلك الوصفة فنجد أن زيت الزيتون يحتوي على عناصر غذائية تساعد على تقوية الأظافر وتغذيتها إلى حد كبير، كما أن عصير الليمون يحتوي على فيتامين سي والذي يعزز من إنتاج الكولاجين، وهي مادة طبيعية لنمو الأظافر والعسل به خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على حماية الأظافر من العدوى.