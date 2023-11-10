عشان ما تجيش تعيط .. تجنب هذه الأخطاء أثناء السحب من ” ماكينة الصراف الآلي ” !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص الذين تم ربطهم باستخدام خدمات الصراف الألي خلال السنوات الأخيرة بشكل متعمد من جانب الدولة والتي تحرص على نشر أساليب تكنولوجية حديثة من شأنها أن توفر الكثير من الوقت والجهد في القيام بعملية تلقي الأجور والمعاشات ، حيث أن الأمر لا يتطلب سوى إدخال الفيزا الخاصة بك ومن ثم الحصول على راتبك دون الحاجة للطرق التقليدية التي كانت سائدة من قبل والتي كانت تكلف الدولة الكثير من المال والوقت فقد أصبحت ماكينات الصراف الآلي منتشرة في كل شوارع مصر تقريبا

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخطاء التي يتم ارتكابها من جانب البعض منا في أثناء عملية استخراج النقود من ماكينة الصراف الآلي والتي من الممكن أن تتسبب في سحب الفيزا بداخلها لذا وجب التنويه من خلال مقالنا كي نتجنب الوقوع فيها

– أخطاء أثناء سحب الأموال من الصراف الآلي