دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المحمره أو كما تقعد باسم البطاطس المقلية من اشهر الوجبات السريعة التي تحضرها سيدة المنزل بجانب جميع الأطباق والوصفات وهذا في كل دول العالم وليس في مصر فقط والمميز في البطاطس المقلية أن لها طعم شهي ومذاق مميز، ولكن يعاب عليها أمر واحد فقط كمية الزيوت المستخدمة فيها نظرا لأنها تمتص الكثير من الزيوت وهذا يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، ولكن من حسن الحظ أنه هناك العديد من الطرق السهلة والسريعة التي يمكن من خلالها تحضير البطاطس المقليه وقت جئنا لكم في هذا الموضوع باحد ترك الطرق السريعة المستخدمة بطاطس بدون زيت باستخدام بدائل صحية.
بطرق مبتكرة البطاطس المقلية بدون زيت
لا داعي لاستخدام الكثير من الزيوت مرة اخرى عند قلي البطاطس لاننا سوف نذكر لكم طرق سهلة وسريعة ومعتمدة من قبل العديد من ثلاثة المطاعم والتي تقوم بعمل الوجبات السريعة فنجد أن تلك المطاعم تقوم بقلي بطاطس دون استخدام الزيت وتلك خيارات اقتصادية بشكل كبير إليكم الوصفات المبتكرة:
- الطريقة الأولى تكون من خلال قلي البطاطس في الفرن وهي الاكثر شهره على الاطلاق فقط يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح كما تعودنا وتوضع في صينيه ورق الزبده وتدخل في الفرن على درجه حراره 160 درجه مئويه حتى تأخذ اللون الذهبي والقرمشه.
- الطريقة الثانية تكون باستخدام المقلاة الهوائيه وهي التي تقوم بتحضير جميع أنواع الأطعمة بدون زيت اعتمادا على الحرارة المرتفعة، وفيها ايضا يتم تقطيع البطاطس وتوزيعها داخل المقلاة الهوائية وضبطها على 200 درجة مئوية، وحتى يتم قلي البطاطس بالكامل علما بأن المقلاة الهوائية تمنحكم مقرمش وطعم لا يقاوم صحي بدون أي زيوت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “فكرة بمليون دولار”.. اعملي البطاطس المقلية في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت واحدة.. وهذا هو السر !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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