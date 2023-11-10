“فكرة بمليون دولار”.. اعملي البطاطس المقلية في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت واحدة.. وهذا هو السر !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المحمره أو كما تقعد باسم البطاطس المقلية من اشهر الوجبات السريعة التي تحضرها سيدة المنزل بجانب جميع الأطباق والوصفات وهذا في كل دول العالم وليس في مصر فقط والمميز في البطاطس المقلية أن لها طعم شهي ومذاق مميز، ولكن يعاب عليها أمر واحد فقط كمية الزيوت المستخدمة فيها نظرا لأنها تمتص الكثير من الزيوت وهذا يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، ولكن من حسن الحظ أنه هناك العديد من الطرق السهلة والسريعة التي يمكن من خلالها تحضير البطاطس المقليه وقت جئنا لكم في هذا الموضوع باحد ترك الطرق السريعة المستخدمة بطاطس بدون زيت باستخدام بدائل صحية.

بطرق مبتكرة البطاطس المقلية بدون زيت

لا داعي لاستخدام الكثير من الزيوت مرة اخرى عند قلي البطاطس لاننا سوف نذكر لكم طرق سهلة وسريعة ومعتمدة من قبل العديد من ثلاثة المطاعم والتي تقوم بعمل الوجبات السريعة فنجد أن تلك المطاعم تقوم بقلي بطاطس دون استخدام الزيت وتلك خيارات اقتصادية بشكل كبير إليكم الوصفات المبتكرة: