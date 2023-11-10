بلاش الأسماء دي .. قانون الأحوال المدنية يحظر تداول تلك الأسماء الخاصة ب ” المواليد الجدد ” .. هتدفع غرامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شئ يمكن أن يكون مثل أن تتلقى خبر أنك على وشك أن تصبح أبا أو أما حيث أن هذا الأمر يعد أمنية لدى الكثير من الأشخاص لذا فإن السعادة تغمر الأسرة التي تستعد لاستقبال طفلها الأول ومن تلك المظاهر هي التسابق بين الأهل والأصدقاء في عملية انتقاء اسم مناسب للطفل سواء أكان ذكرا أو أنثى بل إن في بعض الأحيان يتم اختيار اسمين تحسبا لجنس المولود لكن هناك بعض الأخطاء التي لوحظت في عملية اختيار الأسماء من جانب المسئولين عن هذا الجانب وهو الأمر الذي تطلب معه تدخل بشكل عاجل كما سنوضح من خلال ما يلي من سطور

جدير بالذكر أن المشكلة تتعلق ببعض الأسماء التي يتم اختيارها والتي لا تتناسب والمجتمع المصري أو العربي حيث أن قانون الأحوال المدنية قد حرص على منع تداول تلك الأسماء بشكل نهائي وقد تم وضع غرامة مالية على من يخالف تلك التعليمات الصارمة والتي تبلغ في قيمتها 200 جنيه مصري مع وجود رغبة من جانب البعض لتغليظ تلك العقوبة في القريب العاجل

اسماء ممنوعة من التداول