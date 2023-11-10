دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شئ يمكن أن يكون مثل أن تتلقى خبر أنك على وشك أن تصبح أبا أو أما حيث أن هذا الأمر يعد أمنية لدى الكثير من الأشخاص لذا فإن السعادة تغمر الأسرة التي تستعد لاستقبال طفلها الأول ومن تلك المظاهر هي التسابق بين الأهل والأصدقاء في عملية انتقاء اسم مناسب للطفل سواء أكان ذكرا أو أنثى بل إن في بعض الأحيان يتم اختيار اسمين تحسبا لجنس المولود لكن هناك بعض الأخطاء التي لوحظت في عملية اختيار الأسماء من جانب المسئولين عن هذا الجانب وهو الأمر الذي تطلب معه تدخل بشكل عاجل كما سنوضح من خلال ما يلي من سطور
جدير بالذكر أن المشكلة تتعلق ببعض الأسماء التي يتم اختيارها والتي لا تتناسب والمجتمع المصري أو العربي حيث أن قانون الأحوال المدنية قد حرص على منع تداول تلك الأسماء بشكل نهائي وقد تم وضع غرامة مالية على من يخالف تلك التعليمات الصارمة والتي تبلغ في قيمتها 200 جنيه مصري مع وجود رغبة من جانب البعض لتغليظ تلك العقوبة في القريب العاجل
اسماء ممنوعة من التداول
- يتم حظر تداول الأسماء المركبة بشكل نهائي بين الناس تلك الأسماء التي لاقت رواجا في مرحلة ما في الماضي
- لا يجوز أن يكون لدى الاب طفلين يحملان نفس الاسم
- عدم السماح بالأسماء التي تحمل إهانة للدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلاش الأسماء دي .. قانون الأحوال المدنية يحظر تداول تلك الأسماء الخاصة ب ” المواليد الجدد ” .. هتدفع غرامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.