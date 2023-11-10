دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر إستخدام زيت الزيتون في هذه الحالات.، يتحول فيها إلى قوة خطيرة و مدمرة !. رغم فوائده العظيمه.،،,

بالرغم من الفوائد العديدة التي يحتويها زيت الزيتون إلا إن له أضرار كثيرة لايعلمها الكثير من الناس .

وقد تأتي هذه الأضرار نتيجة الإفراط في استخدام زيت الزيتون أو عدم التقيد في قواعد استعماله . وينصح خبراء الصحة بتجنب زيت الزيتون لدى الناس المصابون بأمراض معينة أو الذين يتبعون حمية غذائية محددة .

ويعد زيت الزيتون كأي دواء آخر له نصائح عند الاستخدام ومحاذير يجب تجنبها أثناء الاستعمال ومن الأضرار التي قد يتسببها زيت الزيتون :

1- الإصابة بالسمنة المفرطة : حيث يحتوي زيت الزيتون على سعرات حرارية كبيرة بسبب احتوائه على دهون هائلة ويؤدي الإفراط في استعماله للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن .

2 – قديكون سببا للإصابة بأمراض القلب . ويمكن أن تسبب الدهون الموجودة في زيت الزيتون إلى زيادة الوزن الذي يسبب أمراض القلب .

3 – الإصابة بالحساسية : وينصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تحسسية بالإبتعاد عن تناول زيت الزيتون حيث يمكن أن يسبب طفح جلدي وأكزيما لديهم .

4- يعمل على هبوط سكر الدم : ويجب على مرضى السكري قبل تناول زيت استشارة الطبيب لأنه يمكن أن يتفاعل مع أدوية السكر وبالتالي حدوث هبوط حاد في السكر قد يسبب الوفاة .

5 – الإصابة بأمراض البشرة ومن الأمراض التي قد تصاب به البشرة نتيجة الاستخدام لزيت الزيتون :

6 – تلف واحمرار في البشرة بسبب بدء ترققها نتيجة الاستخدام المطول لزيت الزيتون .

7- انسداد مسامات البشرة بسبب بنية هذا الزيت الثقيلة بعض الشيء .

8- تفاقم بعض الاضطرابات الجلدية ، مثل الأكزيما .

1- الإصابة بالتهاب الجلد التماسي ( Contact dermatitis ) .

2- الإصابة بحب الشباب .

3 – ظهور الرؤوس السوداء في البشرة.

4 – الإسهال .

5 – انخفاض ضغط الدم الحاد .