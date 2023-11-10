هتستوي بسرعة الصاروخ .. قومي بوضع هذه الملعقة هتبقى كالزبدة لتسوية اللحمة في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتاج النساء إلى العمل على تسوية اللحمة في وقت قصير، وذلك لكي يتم التخلص من الوقت الكبير الذي يتم استخدامه في تسوية اللحمة لمختلف أنواعها، وهناك طريقة سهلة يمكن استخدامها بسهولة لكي يتم الحصول على لحمة بمذاق جيد والتي تكون مثل الزبدة بعدما يتم الانتهاء منها.

كيفية تسوية اللحمة بسرعة

ولكي يتم تسوية اللحمة بسهولة وفي وقت قصير، لابد من استخدام بعض المكونات والتي تتمثل فيما يلي.

يتم احضار اللحم المراد تسويته.

ماء مغلي.

كمية من التوابل المشكلة.

فلفل ناعم وبهارات مشكلة

بالاضافة الى كمية من بصل وجزر وكرفس وورق لورا.

ملح.

ملعقة من الزيت.

بالاضافة الى ملعقة من السكر.

قدر ملائم.

خطوات التحضير للحمة بشكل سريع

ويتم استخدم كافة المكونات التالية لكي يتم تسوية اللحمة في وقت قصير، وذلك من خلال اتباع ما يلي: