مخطرتش على بال عفريت .. ضعى الرمان في المياه المغليه ولن تصدقى النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الرمان واحد من ضمن أهم الفواكه التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص بشكل عام، والتي تقدم عدد كبير من الفوائد الغذائية المتنوعة، ونجد أن هناك طريقة مميزة تتمثل في وضع الرمان في المياه المغليه، والتي تعد طريقه رائعه مميزه بها العديد من الفوائد التي يقدمها الرومان.

طريقه عمل دبس الرمان في المنزل

ونجد أنه بالتزامن مع حصول الرمان على عددٍ كبير من الفوائد، يمكن ان يتم استخدامه كذلك في تحضير دبس الرمان فى المنزل بسهولة، وذلك بدلا من القيام شرائه في المبالغ ماليه ولكن الان يمكنك تحضيره في المنزل ببعض المكونات السهله والبسيطه وهي:

في البداية يتم تقشير كمية من الرمان.

ثم يتم وضعه هذه الكمية في داخل الخلاط ويخلط جيدا ليصبح مثل العصير.

بعد ذلك يتم اضافه اثنين كوب من السكر على الرمان ويقلب حتى يذوب السكر تماما ثم يتم اضافه كوب من عصير الليمون.

ومن ثم يتم تحريك الخليط حتى نحصل على قوام متقاتل ثم يتم رفعه من على النار وتركه حتى يبرد تماما.

وفي النهاية يتم وضع دبس الرمان في زجاجه نظيفه ومعقمه ويتم وضعه فيها الثلاجه لحين استخدامه.

كيفية تقشير الرمان بسهولة

يعاني الكثير من الأشخاص أن الزمان قد يستغرق وقت كبير لكي يتم تقشيره، فنجد انه يمكن ان يتم تقشير كمية كبيرة في وقت قصيرة، من خلال ان يتم القيام بغسل الرمان بشكل جيد، ومن ثم يتم استخدام اي اداة ثقيله والقيام بالطرق بها على الرمان من الاعلى تتقشر بكل سهوله.