كلنا بنكله للأسف .. سم قاتل يدمر البروستاتا والدماغ ويتسبب في تعطيل الكبد والبنكرياس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتناول الأشخاص الكثير من الأطعمة المختلفة بشكل يومي، وقد يجهل البعض المشاكل التي تقدمها بعض الأطعمة على جسم الانسان بشكل عام، ومن بينها الاطعمة يتم تناولها بشكل مستمر والتي قد تسبب في المشاكل الكبيرة في البروستاتا وكذلك تعمل على تدمير الدماغ والبنكرياس.

اطعمة تشكل خطورة على صحة الإنسان

ونجد أن هناك الكثير من الانواع من الاطعمة المختلفة التي يتم نتناولها بشكل يومي، والتي تعتبر بمثابة سموم قاتلة تقدم مشاكل وأضرار مختلفة للجسم، والتي قد تسبب تلف الدماغ و اضرار الكبد وتؤثر على عمل البنكرياس، كما أنها تعمل كذلك على الإصابة بمرض السكري وسرطان البروستاتا، ومن بين هذه الاطعمة واكثرها خطورة هي السكر الأبيض والدقيق الأبيض والقهوة والحلويات بالاضافة الى خطورة الوجبات الجاهزة والدهون النباتية والمشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه والكثير من المنتجات الغير صحي الاخرى.

خطورة بعض الأطعمة اليومية على صحة الانسان

ونجد أن الكثير من تلك المأكولات تعتبر هي السبب الرئيسي والأساسي في الكثير من المشاكل التي يتعرض لها جسم الانسان، مثل العمل على تلف خلايا الجسم، وكذلك تعمل على التعجيل من اصابة الجسم بالكثير من الأمراض المزمنة وأيضا تسبب ظهور الشيخوخة المبكرة لدى الشباب، كما أن الإكثار من تناول تلك الاطعمة بشكل مستمر تعمل بشكلٍ كبير على التسبب في الاصابة بتليف في الكبد او الاصابة بالفشل الكلوي وتسبب الشعور بالصداع المستمر.