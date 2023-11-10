الجهاز ده هيخرب بيتك .. رسمياً فرض غرامة 100 ألف جنيه في حالة وجود هذا الجهاز في المنزل .. تخلص منه قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالتزامن مع المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص بسبب ضعف شبكة الاتصالات، في هذه الحالة يتم اللجوء الى استخدام الأجهزة التي يتم استخدامها في تقوية الاستقبال بالإضافة إلى الاتصالات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وفي هذا الاطار فقد اشارت الحكومة الى قرار من خلال بيان رسمي هام جاء بنص على أنه يتم فرض عقوبة عند ضبط أحد المستخدمين لهذا الجهاز في المنازل او غيرها.
غرامة في حالة وجود هذا الجهاز في المنزل
ونجد ان هناك عدد كبير من الأشخاص يعاني بشكل كبير من سوء الخدمات في مجال الاتصالات في العديد من المناطق في مصر، وهو ما يجعل الأشخاص يقومون باللجوء الى شراء أجهزة التقوية لهذه الخدمات، وفي هذا الصدد فقد أعلنت الحكومة المصرية إلى أن المستخدم في هذه الحالة يتم فرض غرامة مالية بخصوصه على الفور، وذلك من خلال العمل على تغريمه ما بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف للتاجر، وقد جاءت هذا القرار بناء على ما تم إقراره في قانون الاتصالات المصري رقم 10 لعام 2003، وذلك بناء على ما قد جاء في القانون فإن الغرامة تأتي متراوحة بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
عقوبة استخدام أجهزة التقوية
وبناء على البيان الذي أصدرته الحكومة، فنجد أنه في هذه الحالات يتم العمل على فرض المعاقبة، وذلك عندما يتم حدوث إحدى هذه الأفعال مثل الاستيراد أو التصنيع أو تجميع أي معدة من المعدات الخاصة بالاتصال وتسويقها في الداخل.
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