مش هستلف تانى من جيرانك.. أفضل طريقة لتخفيض استهلاك الكهرباء في العداد بشكل قانوني.. تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترتفع درجات الحرارة خلال فصل الصيف خاصة في الأشهر السابقة التي كانت بها موجة حارة شديدة مما يلجأ العديد من الناس إلى تشغيل أجهزة المراوح والتكييفات بشكل متواصل مما يؤدي الى ارتفاع فاتوره الكهرباء بمبالغ ضخمة بسبب الاستهلاك اليومي المتزايد فسوف نتعرف في هذا المقال على عدة أفكار ستساعدك على تقليل استهلاك الكهرباء من عدادك الخاص اليكم التفاصيل.

كيفية التقليل من استهلاك الكهرباء

يمكن للجميع التقليل من استهلاك الكهرباء باتخاذ بعض الخطوات التالية:

أن تقوم بتشغيل الأجهزة التي تكون موفرة للكهرباء فقط مثل تشغيل المراوح وفتح النوافذ والابتعاد عن المكيفات التي تكون من أكثر الأجهزة التي تزيد فاتورة الكهرباء وبشده.

التأكد من سلامة استخدام الادوات الكهربائيه لان الأعطال التي توجد بها تؤدي الى خطرفه في استهلاك كهرباء.

عدم الإفراط من استخدام السخانات التي تزيد من فتره الكهرباء فيجب ان تقوم بتشغيل السخان وقت اللزوم فقط.

إطفاء المصابيح بصفة مستمرة والاستغناء عن المصابيح التي تسحب قدر كبير من الكهرباء.

استغلال ضوء فترة النهار لإطفاء المصابيح في ذلك الوقت

كيف يتم ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر البيئة المتنوعة

توجد العديد من مصادر البيئة الطبيعية المتنوعة والمختلفة والتي يمكن أن يتم استخدامها بهدف ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية حيث: