هتقع في غرامك من أول ثانية.. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق الرجل الذي يفعلها معها.. ستصبح خاتم في إصبعك مهما كانت عنيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشاعر النساء تختلف تماما عن مشاعر الرجال، حيث أن تعشق الكلمة الطيبة التي تخضع من خلالها للرجل فتعطيه عينيه لان عواطفها رهيفة وتكون أكثر عاطفيا، فتحاول جميع الرجال في معرفة كل ما هو جذاب للنساء حتى يلفتون انتباه الفتاة التي يحبونها ليفوز بقلبها فسوف نتعرف على بعض الحركات التي تمكنك من جذب انتباه النساء إليك للوصول الى ما تريد

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال

كما أن هناك حركات تحبها المرأه جداً ولكن لا يعرفها معظم الرجال حتى يعبر عن مشاعره تجاه هذه المرأة ويظهر مدى إعجابه بها استعدادا لاقامه علاقه خاصه اذا كان الرجل غير جاد في هذه الحالة ولا يرغب التسلية من هذه الفتاة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية

يعبر الرجل عن مشاعر إعجابه تجاه هذه الفتاة ويظهر مدى إعجابه وحبه لها ويبحث عن حركات تحبها هذه الفتيات من أجل جذب انتباه النساء إليهم ولكن هذا التصرف يجعل الفتاة مقبقة ومرتبكه لانها تفكر ان هذا الشخص يلعب بعواطفه ويريد التسلية بها ولكن بعد ذلك ينتقل محاولة الإقناع بأنه رجل تقي ومحافظ ويريد أن يتزوجها في الحلال فيثبت لها انه مسؤول ولا يتسلى بمشاعرها تقتنع الفتاة في الحان بأنه رجل جاد.

مفاتيح سحرية تساعد على النجاح العلاقة

ضع خطة للمستقبل

الأهداف أهم شيء لتحقيق السعادة بين الزوجين في العلاقة فعندما يحققون أهدافهم بشكل كبير سينالون طول الوقت بسعادة واستقرار وراحة بال مع بعضهم وهذا يؤدي الى تقوية العلاقه اكثر من الاول

الكلمات الطيبة

الكلمه الطيبه تنعم الحياه الزوجيه بشعور الحب والامان عند الطرفين خاصة إذا تم قولها في الوقت المناسب فيجب أن نحصل دائما على تقدير ازواجنا بالكلمات الطيبة التي تعطيهم حقهم.