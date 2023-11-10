الستات بتموت في الحركات دي.. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق الرجل الذي يفعلها معها.. ستصبح خاتما في إصبعك مهما كانت عنيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول الرجال طول الوقت إرضاء النساء التي تعرفها في حياتها خاصة الشباب التي تكون في مرحلة المراهقة ترغب أن تعرف كل ما يرضي هذه الفتاة حتى يجذب انتباها من ناحيته، هناك من يتلاعب بمشاعر الفتيات وهناك من يرغب في إقامة علاقة تسلية وهناك من يرغب في الزواج منها، فسوف نتعرف في هذا المقال على الحركات التي تعشقها النساء ولا يعرفها معظم الرجال حتى يعبرون تجاه هذه المرأة على مدى إعجابه استعداداً لإقامة علاقة جدية.

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال

الحركة الأولى

تحاول أغلب الرجال أن تعبر عن مشاعرها تجاه الإعجاب بهذه الفتاة مع إبراز كلام الحب والغرام الذين يشعرون به فتبدأ تقلق الفتيات من هذا الكلام وتفكر بأن هذا الرجل يتسلى بها من أجل غرض معين، فعلى الرجل بعد ذلك الإنتقال إلى الحركة الثانية حتى يقنعها بأنه يرغبها بالحلال ولا يفكر في أي شيء آخر سيء

الحركة الثانية

يجب أن يقنع المرأة بأنه رجل محافظ لا يرغب في أن يدخل في أي علاقة خارج إطار الزواج وهذا الشيء يجعلها أن تعيد أفكارها ، ولكن قد يربكها أكثر و تفكر في هذا الرجل أنه معقد فعليه أن يخبرها بأنه لا يفكر في ماضي هذه المرأة وأنه متفتح ويحاول أن يقنع هذه الفتاة بأنه شخص جاد ولا يتلاعب بمشاعرها.

مفاتيح سحرية تساعد على النجاح العلاقة

ضع خطة للمستقبل

تحقيق الأهداف والتخطيط لها من أهم السعادة التي تدوم في العلاقه الزوجيه بين الفردين ط، فعند تحقيق الأهداف التي يتمنوها من الحياة هذا سيجعلهم متمسكين ببعض طول الوقت وأنهم سعداء مما يساعد على تقوية العلاقة بينهما.

الكلمه الطيبه

تغير الكلمه الطيبه مشاعر أي شخص إلى حاله جيدة خاصة إذا تم قولها في الوقت المناسب فتعكس شعور الحب والأمان عند الطرفين.