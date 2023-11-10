هترجعي شابة من تاني .. استعملي زيت الزيتون مع الموز بتلك الطريقة ولن تصدقي النتائج المبهرة .. أحسن من أي مستحضر تجميل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم جميع الفتيات بشكل موحد بكل ما يتعلق بمظاهر الجمال من تفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة لذا تجد أن أحاديثهن لا تخلو من الحديث عن تلك الوصفات التجميلية التي هي في حقيقة الأمر بعض المواد من خير الطبيعة والتي يكون لها نتائج جبارة وغير متوقعة كما أنها موفرة بشكل كبير إذا ما قورنت بأسعار مستحضرات التجميل الغالية الثمن والتي من الممكن أن تحقق نتائج عكسية تماما عكس تلك المواد الطبيعية التي تحصل من خلالها على نتائج ممتازة لذا سنوضح لكم من خلال ما يلي من سطور إحدى تلك الوصفات التي تتكون من عنصرين في غاية الفائدة وهما الموز وزيت الزيتون

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الموز المهروس

ملعقة من خلال التفاح

ملعقة من البن

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

جدير بالذكر أن الطريقة المثلى لتحضير تلك الوصفة البسيطة واالرائعة هي القيام بخلط تلك المكونات السابقة الذكر أعلاه في داخل إناء مناسب معا حتي تمام الامتزاج ثم يُوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء فقط ومع التكرار ستجدين أن نتائجها على البشرة في غاية الروعة حيث أنها تعمل على تفتيح البشرة وتقليل الاسمرار بشكل تدريجي حتي يزول تماما وهو الأمر الذي ستسعدين له بشدة