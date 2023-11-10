” ابسط يا عم هتبقي من الاغنياء”.. مترميش الرسيفر القديم ولا تبيعة به كنز اغلي من الذهب تعرف عليه.. اوعي ترميه تاني!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مترميش الرسيفر القديم تاني من اليوم يوجد بداخله كنز جهاز الرسيفر من اكثر الوسائل الضروريه في وقتنا الحالي داخل جميع المنازل والتي لاغني عنها عن الاطلاق ، ولكن عندما تتلف هذه الأجهزة أو تصبح قديمة فلا يهتم بها أحد وأحيانا يقومون بالتخلص منها، سنشرح لكم في هذا المقال كيفية الاستفادة من الرسيفر القديم وماذا يوجد بداخلة. حاجات مهمة جو الرسيفر القديم هناك بعض المواد المهمة التي توجد داخل الرسيفر القديم، والتي تكون ذات أهمية كبيرة يمكنك الاستفادة منها وتحسين عمل الجهاز وسوف نوضحه لكم في النقاط التالية. يوجد داخل جهاز الرسيفر القديم جزء خاص موصل بالتيار الكهربي والذي يمكن الاستفادة منه في أي توصيل بالكهرباء، كما يمكن تعديله وزيادة فولت الكهرباء به.

يمكنك أن تجعل الشاحن الذي يوجد داخل الرسيفر يعمل بشكل وبأداء أفضل عن طريق تحسين قوة عمله.

يوجد بداخلة أيضا جهاز الراوتر والذي يمكن تحسين عمله وزيادة سرعة وكفاءة عمل الرسيفر. الأجزاء الثمينة في الرسيفر القديم يوجد بداخل الرسيفر القديم أجهزة يمكن استخدامها في استعمالات متعددة أشهرها هناك قطعة يمكن استخدامها في جهاز الراوتر وتلك القطعة تقوم على زيادة سرعة الراوتر.

وهذه القطعة الثمينة في الرسيفر القديم أيضًا يمكن استخدامها من أجل اضاءة مصباح كهربي وعلى الجانب الآخر هذه القطعة السحرية تقوم بزيادة سرعة الحاسب الخاص بك، يمكنك استخدام جميع الأجهزة القديمة من أجل استخراج معدات يمكنك إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

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