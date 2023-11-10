كارثة بكل المقاييس !! السر الحقيقي وراء النحلة المطبوعة علي زجاجة { سبيرو سباتس ” ازاي عايشين ومنعرفش ؟؟؟!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الآونة الأخيرة فقد تداول رواد السوشيال ميديا السبب وراء وجود رسمة لحشرة على غطاء زجاجة المشروب الغازي الذي ذاع صيته خلال الفترة الماضية، ويرجع السر الحقيقي وراء النحلة الموجودة على غطاء زجاجة سبيرو سباتس هو أن النحلة هي رمز للعلامة التجارية للمصنع منذ تأسيسه في عام 1885، حيث يعود منشأ الشركة إلى قطاع المناحل الذي ينتج العسل، وهذا هو سبب وجود رمز النحلة على زجاجة المنتج.

السر الحقيقي وراء النحلة المطبوعة علي زجاجة سبيرو سباتس

في البداية، كان الناس يعتقدون أن النحلة على غطاء الزجاجة هي ذبابة، ولكن كشف المدير التنفيذي للشركة، مرقس طلعت، عن هذا السر في عام 2022، وأوضح طلعت أن النحلة هي عنصر العلامة التجارية للمصنع منذ تأسيسه، وقد رافقت الشركة على مر السنين وأصبحت رمزًا لمشروب الوطني المصري التقليدي.

السر الحقيقي وراء النحلة المطبوعة علي زجاجة سبيرو سباتس

ترمز النحلة إلى العديد من الأشياء، بما في ذلك: