البطاقة هتوديك في داهية .. الداخلية تحذر هذه الفئات من حملة ” البطاقات الشخصية ” .. هتتحبس وهتدفع غرامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم وزارة الداخلية بشكل كبير بعملية الأمن خاصة في داخلية البلاد وهي المسئولية المنوط بها الإشراف الإضطلاع بها لكن إلى جانب هذا الأمر هناك بعض الأمور الهامة التي تشرف عليها مثل السجل المدني حيث أن هناك بعض الأشياء السلبية التي بدأت في الظهور فيما يتعلق بهذا الجهاز الهام فقد لاحظ رجال الأمن المنتشرين في الأكمنة أن هناك فئة معينة من الشباب لا تكترث حول استخراج البطاقة الشخصية واللذين يتم توقيفهم بشكل دائم للاستعلام عن هويتهم لذا فقد حرص رجال الأمن على فرض الغرامات المالية على مختلف الحالات التي تتعلق بالبطاقة الشخصية الأمر الذي من الممكن أن يتطور لحد الحبس كما سنوضح لكم من خلال ما هو قادم

– وزارة الداخلية والبطاقات الشخصية

فرض غرامة مالية قيمتها مائة جنيه على من يتأخر في عملية استخراج البطاقة الشخصية لدى بلوغه سن ال 15 عام

فرض غرامة مالية قيمتها مائة جنيه لمن يرغب في إجراء معاملاته داخل إحدى الجهات الرسمية ببطاقة غير سارية

فرض غرامة مالية قيمتها خمسين جنيه لمن يتقاعس عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغييرها خلال ثلاثة أشهر

فرض غرامة مالية قيمتها خمسين جنيه للمتأخر عن استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة

جدير بالذكر أن هناك بعض الفئات التي يتم استثناءها من الغرامة المالية مثل ” المرضى وكبار السن وأصحاب الإعاقات ” تقدير من الدولة للحالات الخاصة .