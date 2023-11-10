للمتزوجون فقط دلعي جوزك.. استخدمي القرنفل وزيت الزيتون في هذه المنطقة والنتائج هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص العديد من السيدات على الاهتمام بجمالها والاهتمام بالشعر والبشره حيث أنها ترغب فيه مظهر جميل وجذاب وتستخدم العديد من المنتجات والزيوت والوصفات المختلفة التي تعطي نتائج جيدة لذلك جئنا اليك وصفه سحريه وهي الزيتونة والقرنفل للعنايه بالشعر وسوف تحصلي على شعر كثيف وطويل بدون تكلفة وبدون خطوات صعبة أو منتجات غالية

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

زيت الزيتون احلى منتجات الطبيعية التي تستخدم لتغذية الشعر وتعزيز شحته وتقويته حيث انه يحتوي على فيتامين اي واحماض امينيه ترتب فروة الرأس ويعزز نمو الشعر بالإضافة إلى أنه يعالج مشكلات كثيرة من تساقط و تقصف وتلف الشعر كما ان القرنفل هو أحد الزيوت الطبيعيه الذي يحتوي على مركبات هامه ومفيده للشعر ويحتوي على مضادات الاكسده التي تساعد في تخفيف الحكه وفروه الرأس ويساعد على زيادة تدفق الدم في فروة الراس وتغذية البصيلة وتعزيز النمو.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل