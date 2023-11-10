دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص العديد من السيدات على الاهتمام بجمالها والاهتمام بالشعر والبشره حيث أنها ترغب فيه مظهر جميل وجذاب وتستخدم العديد من المنتجات والزيوت والوصفات المختلفة التي تعطي نتائج جيدة لذلك جئنا اليك وصفه سحريه وهي الزيتونة والقرنفل للعنايه بالشعر وسوف تحصلي على شعر كثيف وطويل بدون تكلفة وبدون خطوات صعبة أو منتجات غالية
وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر
زيت الزيتون احلى منتجات الطبيعية التي تستخدم لتغذية الشعر وتعزيز شحته وتقويته حيث انه يحتوي على فيتامين اي واحماض امينيه ترتب فروة الرأس ويعزز نمو الشعر بالإضافة إلى أنه يعالج مشكلات كثيرة من تساقط و تقصف وتلف الشعر كما ان القرنفل هو أحد الزيوت الطبيعيه الذي يحتوي على مركبات هامه ومفيده للشعر ويحتوي على مضادات الاكسده التي تساعد في تخفيف الحكه وفروه الرأس ويساعد على زيادة تدفق الدم في فروة الراس وتغذية البصيلة وتعزيز النمو.
طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل
- قومي بتدفئة زيت الزيتون على نار هادئه ويجب ان يكون دافئ وليس ساخن.
- ضيفي زيت على القرنفل الى زيت الزيتون المكونات جيدا للحصول على على خليط مقالب المكونات مع بعضها البعض.
- ثم ضعي الخليط على فروة الرأس و دلكيه بأطراف أصابعك لمدة خمس دقائق بلطف واتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.
- ثم اغسلي الشعر بالشامبو والماء وكرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع لكي تحصلي على نتائج رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمتزوجون فقط دلعي جوزك.. استخدمي القرنفل وزيت الزيتون في هذه المنطقة والنتائج هتبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.