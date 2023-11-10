فوائد جبارة هتخليك تأكلة كل يوم .. تناول العسل الاسود على الريق لمدة 3 ايام وانظر ماذا سيحدث في جسمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذا الموضوع نذكر لكم باختصار أهم فوائد تناول العسل الأسود وفقا لما أوضحه الأستاذ الدكتور ابراهيم جوده استشاري تغذيه والسمنه والنحافه في كلية الطب القصر العيني والذي قال بأنه لابد وأن تناول العسل الأسود بشكل يومي نظرا لأن له الكثير من الفوائد من بينها تقوية الجهاز المناعي، وأوضح بأن العسل الأسود كان يستخدم قديما بشكل مستمر وكان يتناول الكثير من الأفراد على اعتبار أنه غذاء ودواء ولكن ما هي فوائد العسل الأسود هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.
فوائد تناول العسل الأسود
وقدم جودة العديد من الفوائد التي تحل علي الجسم عند تناوله للعسل الأسود، ومنها:
- البداية يجب معرفة ان العسل الاسود مهم جدا للأشخاص التي تعاني من الأنيميا نظرا لأنه يحتوي على معدلات مرتفعة من الحديد وهو من العناصر الغذائيه الهامه لهم كما أن هذا الحديد يساهم في تقوية جهاز المناعه، ويحتوى العسل أيضا على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات.
- ثانيا احتواء العسل الأسود على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب جعله مثالي في وقايه الإنسان من الإصابة بالسرطانات، لأن مضادات الأكسدة بحد ذاتها تحمي الجسم من انتشار الجذور الحرة المسببة للسرطان.
- بالنسبة للأفراد التي تعاني من ارتفاع نسب الكوليسترول الضار في الدم، والاهتمام بتناول العسل الأسود بشكل منتظم من شأنه أن يعمل على خفض نسب الكولسترول وضبط نسبته في الدم بصورة كاملة.
وفي نهاية الموضوع قد نصح خبير التغذية والنحافة بضرورة تناول ملعقة واحدة من العسل كل يوم على الريق، وهذا بالنسبة للكبار والصغار والاطفال للحصول على كل الفوائد السابق ذكرها شرح فوائده.
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