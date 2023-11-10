هيبقى زي الحرير … كيراتين الزبادي السحري لفرد الشعر في نصف ساعة فقط وهيخلصك من هيشان شعرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشعر المجعد هو من أكثر أنواع الشعر صعوبة بالنسبة لبعض النساء نظرا لأنه يكون هناك مشكلة في تصفيفه ويتطلب عناية شديدة، ونجد أن منتجات فرد الشعر الخشن والمجعد قد تضر بصحته بشكل كبير على المدى الطويل، إذن ماذا عن استخدام طريقة سهلة وسريعة لفرد الشعر المجعد، بدون استخدام أي مواد كيميائيه وفي هذا الموضوع من خلال موقع نيوز مصر سوف نذكر لكم وصفة الزبادي لفرد الشعر بمكونات موجودة في كل بيت تعمل على تنعيم الشعر كما أنها أمنة عليه ولا تسبب له أي مشاكل أو أضرار تابعوا معنا.

كيراتين الزبادي السحري لفرد الشعر

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الزبادي

بيضة واحدة

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل المكونات من زيت الزيتون وعصير الليمون والبيض والزبادي، ويتم خلط كل تلك المكونات معا حتى نحصل على خليط متجانس.