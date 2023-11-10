“هتروح في داهية” احذر من خطورة تجميد الخبز في الفريزر قد يسبب الأمراض الخطيرة لك ولأبنائكم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خطورة تجميد الخبز، للحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك، يُفضل من قبل خبراء التغذية عدم تجميد الخبز في الثلاجة أو الفريزر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير دورة حياة الخبز وعملية إنتاجه، حيث يتم إنتاجه بحرارة ثم يبرد، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان النضارة وزيادة فرص تعفنه. يُنصح أيضًا بتجنب استخدام أكياس بلاستيكية لتخزين الخبز، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأفراد، من الأفضل حفظ الخبز في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن الثلاجة والفريزر، وتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية.
خطورة تجميد الخبز
هاني الناظر أوضح عبر صفحته الشخصية على Facebook أن الادعاء خطورة تجميد الخبز في الفريزر يمكن أن يكون غير صحي وغير علمي، مشيرًا إلى أن الخطورة تظهر عند وضع الخبز الساخن في أكياس بلاستيك، حيث يمكن أن يتسرب مادة الديوكسين الخطيرة من البلاستيك إلى الخبز. لذا، يُنصح بتجنب وضع الخبز الساخن في أكياس بلاستيك، بينما يؤكد أن حفظ الخبز مجمدًا في الفريزر لا يشكل أي خطر على الصحة.
للحفاظ على جودة الخبز، يُفضل عدم تخزينه في الفريزر. إذا كنت بحاجة إلى تخزينه، يجب وضعه في وعاء محكم الإغلاق مخصص للاستخدام في الفريزر. وعند الحاجة لتناوله، قم بإخراجه من الفريزر واتركه ليذوب الثلج، ثم سخِّنه.
الطريقة السليمة للتخزين
خطورة تجميد الخبز كما وضحنا لذا للحفاظ على جودة الخبز وصحته، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- استخدم أكياس ورقية: وضع كمية معينة من الخبز في أكياس ورقية نظيفة وجافة.
- تخزين في الثلاجة: ضع الأكياس في الثلاجة بدلاً من الفريزر، ويجب أن تكون درجة حرارة الثلاجة أعلى من 18 درجة مئوية (65 درجة فهرنهايت).
- استهلك بسرعة: حاول استهلاك الخبز المخزن في غضون يومين إلى ثلاثة أيام للحفاظ على نكهته وجودته.
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