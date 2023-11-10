هتحرم ترميه بعد كدا.. استخدامات قشور البيض سوف تصيبك بالذهول + بعضها يستخدم في غسيل الأواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدامات قشور البيض تمتلك أهمية كبيرة وفوائد غنية تتمثل في تحسين البشرة، حيث تحتوي على عناصر مفيدة تُساهم في تفتيح وتجديد البشرة، وتُعزز من نعومتها. يعد البيض مصدرًا هامًا للبروتين الذي يعزز قوة وحيوية الجسم عند استهلاكه بكميات مناسبة، وهناك الكثير والكثير من استخدامات قشور البيض والتي سوف نتناولها لكم من خلال التقرير المتميز التالي.

استخدامات قشور البيض

طرح الشيف هشام ماجد على صفحته الخاصة في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدامات قشور البيض تفوّق قشور البيض في استخداماتها المذهلة:

كمنظف فعّال: يمكنك استخدام قشور البيض المسحوقة ككاشطة لتنظيف الأواني والمقالي، مضيفًا إليها الماء والصابون لتحقيق نظافة مثالية.

سماد طبيعي: يحتوي قشر البيض على كمية كبيرة من الكالسيوم والمعادن الأخرى المفيدة للتربة، حيث يمكنك سحقها ورشّها على التربة لتغذية نباتاتك.

مكافح للحشرات: اسحق قشور البيض ورشّها حول النباتات لصد البزاق والديدان.

نقيع مغذٍّ: استخدم قشور البيض المنقوعة في الماء كنقيع لريّ النباتات الداخلية، مما يسهم في تحسين نموها.

مفيد لتبييض الغسيل: قم بوضع قشور البيض النظيفة داخل كيس من الشاش وضعه في الغسالة مع الغسيل الأبيض لتحصل على نتائج ممتازة في تبييض الملابس.

إعادة استخدام قشور البيض لصنع شموع: احتفظ بنصف قشر البيض بعد استخدام البيض، واملأه بالشمع المذاب وأضف فتلة في الوسط. بمجرد أن يجف الشمع، يمكنك إزالة القشرة والحصول على شمعة فريدة من نوعها.

تنظيف الاواني

استخدامات قشور البيض ،لتجنب التحديات المتعلقة بالبقع والأوساخ على الأواني الاستانلس، يمكنك اعتماد حلاً فريدًا واقتصاديًا. قومي بغسل قشور البيض جيداً، ثم جففيها واطحنيها للحصول على مسحوق ناعم.

أضيفي هذا المسحوق إلى صابون الأواني، واستخدميه لتنظيف الأواني بشكل فعّال، فستلاحظين كيف تُسهم قشور البيض في إزالة البقع السوداء بكل سهولة وبدون الحاجة إلى منظفات باهظة الثمن.