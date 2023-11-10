دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك اهتمام غير طبيعي من النساء بكل مظاهر الجمال والتي لها العديد من الأوجه التي لا تنتهي ولا يمكن أن يتم الاكتفاء منها فالبحث عن كل ما هو جديد في عالم العناية بالجمال هو شغل الفتيات الشاغل فلديهم نهم نحو تجربة مختلف الوصفات التجميلية خاصة حين يتعلق الأمر البشرة أو الجلد حيث أن الجميع يرغب في الحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب وهو الهدف الذي تسعى نحوه الفتيات أما اللواتي لديهن تلك النعمة بالفعل يرغبن في الحفاظ عليها من خلال الاهتمام بها بشكل دائم كي تبقى في حالة متجددة من الشباب لا تظهر عليها علامات التقدم في السن وهو الأمر الذي سنعمل على توضيح من خلال تلك الوصفة الهامة – مكونات وصفة كريم بانثينول للبشرة ملعقتين كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من ماء الورد.

كبسولة من فيتامين سي. – طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول للبشرة أولا نحضر وعاء مناسب من حيث الحجم ومن ثم نضع بداخله تلك المكونات ” كريم البانثينول وزيت الزيتون وماء الورد وفيتامين سي” والتي نحرص على المزج بينها بشكل جيد

ثم نضيف النشا بشكل تدريجي إلى الخليط حتي نحصل على خليط كريمي جيد

يتم توزيع الخلطة على البشرة النظيفة وتركها لمدة عشر دقائق قبل أن تغسل بالماء الفاتر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقي زي البدر المنور .. خلطة ” كريم بانثينول ” للقضاء على كافة مشاكل البشرة لها مفعول السحر .. استعمليها بتلك الطريقة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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