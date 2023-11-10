«فكرت فيها قبل كدا».. ماهو سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز؟؟؟ بمكون مايخطرش على بال الجن الازرق !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل بحث الكثير من الأمهات داخل المنازل عن سبب عدم وجود النمل داخل المحال الخاصة بالحلويات، فيرجع السر وراء عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز هو استخدام السمسم المطحون، حيث أن السمسم يمتلك رائحة قوية لا تُحبها النمل، كما أنه يحتوي على مادة “الثيوبيمبن”، التي تعمل على تثبيط حاسة الشم لدى النمل، مما يجعله غير قادر على العثور على الطعام.

السر وراء عدم وجود النمل داخل محلات الحلويات

ومن جانبه فقد وضح احد ملاك محلات الحلويات عند سؤاله عن أسباب عدم تواجد النمل في محلات الحلويات، فقد أجاب أنه عادةً ما يتم استخدام السمسم في محلات الحلويات والمخابز عن طريق نثره على الأرضية أو حول الأسطح التي قد يتواجد فيها النمل، كما يمكن أيضًا استخدام السمسم المطحون في خلطات أخرى لمكافحة النمل، مثل خلطات الدقيق والماء أو الخل.

طرق أخرى قادرة على طرد النمل من محلات الحلويات

بالإضافة إلى السمسم، هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها للتخلص من النمل في محلات الحلويات والمخابز، مثل: