دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي منحنا الله إياها كي نستخدمها في شتى الأغراض التي تبدأ بالطعام والأصناف المختلفة التي يضفي عليها نكهة وفائدة صحية مميزة نهاية إلى وصفات التجميل التي يشتهر بها دون غيره من الزيوت الأخرى ، كما أن القرنفل يعد من الأعشاب الطبيعية التي تستعمل هي الأخري بدورها في عديد من الأغراض الطبية وكذلك التجميلية حيث يمكن حصد نتائج لا تتخيلهل لدى المزج بين هذين المكونين معا في خليط واحد وهو الأمر الذي سنوضحه من خلال السطور القادمة
– وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر
جدير بالذكر أن الشعر من أهم الأشياء التي تعنى بها النساء فهو تاج المرأة وعنوان جمالها ولا شك أن الحصول على شعر قوي لامع خالي من العيوب له حلم يراود جميع النساء فهو مصدر فخر وإعجاب لدى النساء لذا يبذلن الكثير من المال والجهد في سبيل الحفاظ عليه في حالة جيدة لأطول فترة
– طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل للشعر
- قم بتدفئة زيت الزيتون بشكل مناسب لكن دون أن يصل لمرحلة السخونة
- أضف زيت القرنفل إلى زيت الزيتون
- العمل على المزج بين الزيتين بشكل جيد حتي نحصل على خليط متجانس
- ضع هذا المزيج على فروة الرأس بلطف
- قم بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك بلطف لمدة 5 دقائق.
- ترك الزيت لمدة ساعة على الرأس قبل أن تغسله بالماء الفاتر والشامبو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتبطلي تستعمليها .. زيت الزيتون مع القرنفل في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.