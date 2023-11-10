مش هتبطلي تستعمليها .. زيت الزيتون مع القرنفل في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي منحنا الله إياها كي نستخدمها في شتى الأغراض التي تبدأ بالطعام والأصناف المختلفة التي يضفي عليها نكهة وفائدة صحية مميزة نهاية إلى وصفات التجميل التي يشتهر بها دون غيره من الزيوت الأخرى ، كما أن القرنفل يعد من الأعشاب الطبيعية التي تستعمل هي الأخري بدورها في عديد من الأغراض الطبية وكذلك التجميلية حيث يمكن حصد نتائج لا تتخيلهل لدى المزج بين هذين المكونين معا في خليط واحد وهو الأمر الذي سنوضحه من خلال السطور القادمة

– وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

جدير بالذكر أن الشعر من أهم الأشياء التي تعنى بها النساء فهو تاج المرأة وعنوان جمالها ولا شك أن الحصول على شعر قوي لامع خالي من العيوب له حلم يراود جميع النساء فهو مصدر فخر وإعجاب لدى النساء لذا يبذلن الكثير من المال والجهد في سبيل الحفاظ عليه في حالة جيدة لأطول فترة

– طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل للشعر