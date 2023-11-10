“خبر بمليون جنيه” .. دور عليها في بيتك بسرعة !! .. اكتشاف سر خطير في معلقة السنبلة يرفع ثمنها لـ 150 ألف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم طرح ملعقة السنبلة للبيع على موقع التجارة الإلكترونية OLX بسعر يصل إلى 150 ألف جنيه مصري. وقد أثار هذا الخبر اهتمام الكثير من الأشخاص الذين بدأوا يبحثون عن هذه الملعقة داخل منازلهم، بهدف استغلال هذه الفرصة الناجحة والاستفادة من القطع الثمينة الموجودة في منازلهم، وتعتبر هذه الملعقة من ضمن مقتنيات المطبخ في كل البيوت، ويجهل الكثير قيمة هذه الملعقة المهمة والتي عند بيعها يصبح صاحبها من أصحاب الملايين.
ملعقة السنبلة
ملعقة السنبلة هي قطعة فضية تحمل رسمة السنبلة، وقد انتشرت بشكل واسع في المنازل المصرية والمطابخ والمطاعم في فترة سابقة. ووفقًا للمواقع الإلكترونية، قيمتها يمكن أن تصل إلى 150 ألف جنيه مصري.، ويشتهر البعض بجمع مثل هذه القطع الأثرية لأغراض تاريخية.
تاريخ ملعقة السنبلة
تعتبر ملعقة السنبلة فريدة من نوعها، حيث صُنعت في إنجلترا عام 1970، مما يجعلها قطعة أثرية نادرة. تتميز هذه الملعقة بتصميمها الجميل والفريد، حيث تم صنعها من الألومنيوم النقي وتتميز بلونها الفضي الجميل ورسمة السنبلة الواضحة والمميزة، وقد انتشرت هذه الملعقة في العديد من الدول العربية في تلك الفترة، مما جعلها مطلوبة بشكل كبير وبهذا المبلغ الباهظ.
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