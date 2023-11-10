” هتموتي عيالك بايدك”.. مصيبة خطيرة تقع فيها جميع الأمهات عند سلق البيض.. سم قاتل اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مصيبه خطيره تقع فيها الأمهات عند سلق البيض نجد أن الكثير من الأمهات يقومون بطهي البيض بطرق متنوعة ليتم تناوله وخاصه للأطفال، حيث يوجد بعض الأطفال لا يفضلون تناول البيض وخاصه في السنوات الأولي، ولذلك تقوم الأمهات بعمل البيض بطرق متعددة ومختلفة ومتنوعة ، ولكن هل خطر ببال احد منهن يوما أن تكون هذه الطرق غير صحية أو انها تحول هذا البيض الصحي الي سم قاتل .

لكي تتجنب كل هذه الأضرار يتوجب عليك القيام بطهي البيض بطريقة صحية وسليمة للاستمتاع بفوائده العديدة، كل ما عليك هو تجهيز كمية كافية من الماء في إناء ومن ثم غسل البيض جيدًا ووضعه في الإناء مباشرة على الموقد وإضافة نصف ملعقة من الملح عليه، بعد ذلك قم بتركه على النار لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى ينضج بشكل جيد، وبعد مرور هذه المدة قم برفعه من على النار والتخلص من القشرة بصورة فورية.

طرق طهي البيض الخاطئة

من أكثر الأشياء التي قد تحول الأطعمة مز غذاء مفيد ونافع للجسم إلى غذاء سام يضر بالأجهزة الداخلية ويساهم في انتشار الأمراض، ويعتبر البيض من أشهر الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان و تصيبه بحالة شديدة من التسمم، ويحدث ذلك عند سلق البيت لمدة قليلة جدا لا يتمكن من خلالها الوصول إلى درجة النضج الصحيحة مما يتسبب في إصابة الشخص بتلبك معوي وإصابة المعدة بحالة من التسمم وذلك في حالة تكرار أكله لأكثر من مرة.