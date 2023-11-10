دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 11 أطعمة سحرية تحارب الشرايين وتحميها من الانسداد .. تعرف عليهم,

تنظيف الشرايين ومنع انسدادها أمر مهم يبدأ من نوعية الطعام التي تتناولها. لذلك، نقدم لكم في هذا المقال أطعمة تساعد في تنظيف الشرايين والحماية من تصلبها.

ما هي الشرايين؟

الشرايين هي عبارة عن أوعية دموية تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى الأنسجة المختلفة في الجسم. وتتكون الشرايين من ثلاث طبقات عضلية، وأكبر الشرايين هو الشريان الأورطي الذي يحتوي على شبكة من الشرايين الأصغر المعروفة بالشعيرات الدموية والتي تمتد في جميع أنحاء الجسم.أهمية صحة الشرايين

الشرايين الصحية لها جدران داخلية ملساء تسمح بسهولة تدفق الدم. وعندما يتراكم البلاك واللويحات على الجدران الداخلية للشرايين، تصبح المسالك مسدودة وتمنع تدفق الدم. وتتكون البلاك من مواد مختلفة مثل الدهون والكوليسترول والكالسيوم وفضلات الخلايا والفيبرين. ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول السيء هم الأكثر عرضة لانسداد الشرايين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من الحالات الصحية مثل مرض الشريان التاجي والشريان المحيطي والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

أفضل الأطعمة لتنظيف الشرايين

الثوم

أثبتت الأبحاث أن تناول الثوم بانتظام يساعد في منع تصلب الشريان الأورطي وعلاج انسداد الشرايين. ويحسن الثوم صحة الشرايين عن طريق تقليل مستوى الكوليسترول الضار. يمكن تناول 1 إلى 4 فصوص من الثوم الخام يوميًا، ويمكن إضافته إلى الحساء والأطعمة المختلفة. كما يمكن تناول مكملات الثوم بعد استشارة الطبيب.

الهيلون

يعد الهيلون واحدًا من أفضل الأطعمة التي تساعد على تنظيف الشرايين وحمايتها من التصلب. فهو غني بالألياف الغذائية والمعادن ويساعد على خفض ضغط الدم ومنع تكون جلطات الدم. يعمل الهيلون على تخفيف الالتهابات وزيادة إنتاج الجسم لمضادات الأكسدة التي تمنع انسداد الشرايين. ويحتوي أيضًا على حمض ألفينوليك وحمض الفوليك اللذان يمنعان تصلب الشرايين.

الرمان

يحتوي الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، خاصة فيتامين C والبوليفينول، والتي تحفز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على الحفاظ على تدفق الدم ومنع تكون البلاك في الشر