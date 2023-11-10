دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن الانترنت أصبح جزء من كل منزل حيث أنك تلحظ أن أجهزة الراوتر منتشرة بشكل كبير في مختلف المنازل وهي الأجهزة المسئولة عن توفيرخدمة الانترنت المنزلي بشكل جيد فالجميع قد بات على صلة بهذا الاختراع بوسيلة أو بأخرى لكنهم جميعا يشتركون في شكوى موحدو هي عدم قدرة شركات الانترنت على توفير خدمة مميزة فالبطء الشديد هو السمة البارزة وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال الشكاوى المستمرة للشركات المسئولة لكن أحدا لم ينتبه إلى ان السبب وراء بطء سرعة الراوتر من الممكن أن يكون الاستخدام الخاطئ
جدير بالذكر أن النقطة المهمة والتي يجب أن ندركها بشكل جيد هو أن المكان الذي يوضع به لجهاز لابد ان يكون مناسب كي يستقبل الإشارة بشكل جيد ولا تعانى من سوء الخدمة
– أماكن لا تضع الراوتر بها
- المطبخ من الأماكن التي لا يجب أن ترك الراوتر بها بسبب كثرة الأجهزة الإلكترونية والتي قد تشكل عامل تشويش على الإشارة المرسلة للجهاز
- من الضروري أن يتم وضع الراوتر في مكان مرتفع عن الأرض كي تتمكن من اجتذاب الإشارة بشكل جيد وبعيدا عن الحوائط الخراسانية كذلك
- ضعه بعيدا عن أحوال السمك حيث أن المياه تعيق من حركة الإشارة
- الراوتر يجب أن يتم تحديثه بشكل دائم كي تحصل على أفضل وأحدث خدمة ممكنة ومتوفرة لدى الشركة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غير مكانه فورا .. أماكن خاطئة يتم وضع الراوتر بها داخل المنزل .. هي السبب في بطء الانترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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