غير مكانه فورا .. أماكن خاطئة يتم وضع الراوتر بها داخل المنزل .. هي السبب في بطء الانترنت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن الانترنت أصبح جزء من كل منزل حيث أنك تلحظ أن أجهزة الراوتر منتشرة بشكل كبير في مختلف المنازل وهي الأجهزة المسئولة عن توفيرخدمة الانترنت المنزلي بشكل جيد فالجميع قد بات على صلة بهذا الاختراع بوسيلة أو بأخرى لكنهم جميعا يشتركون في شكوى موحدو هي عدم قدرة شركات الانترنت على توفير خدمة مميزة فالبطء الشديد هو السمة البارزة وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال الشكاوى المستمرة للشركات المسئولة لكن أحدا لم ينتبه إلى ان السبب وراء بطء سرعة الراوتر من الممكن أن يكون الاستخدام الخاطئ

جدير بالذكر أن النقطة المهمة والتي يجب أن ندركها بشكل جيد هو أن المكان الذي يوضع به لجهاز لابد ان يكون مناسب كي يستقبل الإشارة بشكل جيد ولا تعانى من سوء الخدمة

– أماكن لا تضع الراوتر بها